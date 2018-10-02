Ekonomi Ekmek zammına bakanlık engeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekmek zammına bakanlık engeli

Ticaret Bakanlığı, Ankara’da ekmeğe yapılması planlanan yüzde 25’lik zammın durdurulduğunu açıkladı. Kamu yararının öne çıktığı ilgili karar, Türkiye genelinde de emsal oluşturabilecek nitelikte olarak algılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekmek zammına Bakanlık engeli.
Ekmek zammına Bakanlık engeli.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir” denildi. Ekmek fiyatlarının il ve ilçelerde belirlenmesi için tüm kesimlerin görüşleriyle değerlendirme yapıldığının altı çizilen açıklamada, ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesinde yerel düzeyde oluşturulan komisyonların yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca ekmek fiyatlarının bahsi geçen usullere riayet etmeden belirlenmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

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