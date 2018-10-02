Ekmek zammına Bakanlık engeli.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 TL’nin üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir” denildi. Ekmek fiyatlarının il ve ilçelerde belirlenmesi için tüm kesimlerin görüşleriyle değerlendirme yapıldığının altı çizilen açıklamada, ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesinde yerel düzeyde oluşturulan komisyonların yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca ekmek fiyatlarının bahsi geçen usullere riayet etmeden belirlenmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.