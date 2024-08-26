Ekonomi 2026'da dengeye oturur

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası, ikinci yüzyılına adım atıyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ilk 6 ayda önceliğin fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek, "Türkiye'de çok ciddi bir parasal sıkılaşmaya gidildi. Şu andaki tablo, para politikasında sonuç alırken ve fiyat istikrarı sağlanırken aslında diğer tarafta ne ile karşılaşılacağını, yapılanların ne pahasına olduğunu gösteriyor. Amacımız fiyat istikrarını sağlamaksa, enflasyonu düşürmekse bunun bedelini de ödeyeceğiz" dedi.





BÜYÜME BEKLENTİMİZ YÜZDE 3,5 CİVARINDA

Bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 3,5 civarında oluşmasını beklediğini, dolayısıyla ekonominin soğuduğunu söyleyen Aran, "Daha önceki ekonomi politikasını düşünün; enflasyonist baskıların arttığı bir ortamda yüzde 8-10 civarındaki faiz oranları ile uzun vadeli yatırım kredileri verdik. Tüm şirketlerin para kazandığı bir dönem oldu. Ucuz bir şekilde ve döviz rezervimiz yokken bunu yaptığımızda da bir bedel ödeyeceğimizi bilmeliydik. Şimdi de 'enflasyonla mücadele edeceğiz, kontrol altına alacağız' dediğimizde büyümede, istihdamda, üretimde, ihracatta sorunlar yaşayacağımızı bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.





ÜRETİME VE İHRACATA ZARAR VERMEYELİM

Enflasyon kontrol altına alınıp fiyat istikrarı sağlandıktan sonra ekonominin dengeye ulaşacağını ve rahatlamanın ancak 2026 yılında görüleceğini dile getiren Aran, şöyle devam etti: "Fiyat istikrarı sağlanırken ve bunun için bir bedel öderken mutlaka sorunlarımızı çok boyutlu ele almalı, üretime ve ihracata dayalı ekonomi modeli yaklaşımımıza zarar verecek aşırılıklardan kaçınmalıyız. Umarım hem reel sektörü korumayı hem kredilerdeki kısıtlamaları kaldırmayı ve bankaların üzerindeki zorunlu karşılık baskısını azaltmayı hem de Merkez Bankası rezervlerini cari açığı rahatlıkla finanse edebilecek noktaya getirmeyi, fiyat istikrarıyla birlikte eş zamanlı sağlayabiliriz."





FAİZ 2025 SONUNDA YÜZDE 25'E İNEBİLİR

Hakan Aran, faiz indirim döngüsünün ne zaman başlayacağına dair şunları kaydetti: "Yıllık enflasyonun ve enflasyon eğiliminin politika faizi seviyesinin altında kalıcı olarak şekilleneceğinin net olarak görülmesiyle birlikte kasım ayından itibaren 250 baz puan seviyesinde faiz indirimleri için fırsat oluşacağı ve bu yılın sonunda politika faizinin yüzde 45'e, önümüzdeki yılın sonunda da yüzde 25'e indirilebileceği kanaatindeyim."





DÜNYAYA AÇILACAĞIZ

Aktif büyüklükte "en büyük özel banka" konumundaki İş Bankası'nın dünyaya açılmaya hazır olduğunu belirten Aran, "İkinci yüzyılımızda bir küresel banka nasıl konumlandırılıyorsa o seviyeye ulaşmayı, dünyada en geniş coğrafyada, en fazla müşteriye dokunan, hisse değeri en yüksek ilk 10 bankadan biri olmayı hedefliyoruz" dedi.



