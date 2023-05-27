Ekonomide dostlarıyla ters düştüler

Seçimi kaybetme telaşıyla her türlü yalana sarılan muhalefet, ekonomik tetikçilikte sınır tanımıyor. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın 323 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi ve Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,52 oranında oy alması, muhalefetin ekonomiyi yalan söylemlerle hedef almasını beraberinde getirdi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88 oy ile Erdoğan’ın 4,6 puan gerisinde kalması Yedili Masa’nın ekonomi kurmaylarını gemi azıya almasına neden oldu.

İKİNCİ TUR YAKLAŞTIKÇA MASADA STRES ARTTI

Türkiye ekonomisiyle ilgili akla hayale sığmayan spekülasyonlar üreten Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu, Bilge Yılmaz, Serkan Özcan gibi isimler, Türkiye’nin büyümesi konusunda batılı dostlarıyla ters düştü. Sosyal medya mecralarında Türkiye ekonomisin hedef alan Yedili Masa’daki partilerin ekonomi kurmayları, ikinci tur seçimi yaklaştıkça, yalanlarına yenilerini ekleyerek Türkiye ekonomisinin batacağını iddia ediyor.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR “TÜRKİYE BÜYÜYOR” DİYOR

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Bankası (WB), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlar ise Türkiye’nin bu yıl ve gelecek yıl büyümeye devam edeceğini söylüyor. OECD; Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, 2024’te ise yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörüyor. Dünya Bankası’nın büyüme tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2, 2024 yılı için ise yüzde 4,3 olarak raporlandı.

Yedili Masa ekonomi kurmaylarının sürekli dirsek temasında olduğu IMF de Türkiye’nin bu yıl 2,8 büyüyeceğini, 2024’te ise 3,6 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri, uluslararası diğer kuruluşlara göre daha yüksek.

AB Komisyonu açıkladığı son raporda, Türkiye’nin 2023’te yüzde 3,5 oranında, 2024’te ise yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu.

Uluslararası şirketler ve derecelendirme kuruluşları, her ne kadar sene başında düşük tahminlerde bulunsalar da yıl sonu yaklaşınca Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini daha da yükseltmek zorunda kalıyorlar.







