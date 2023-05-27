|
Ekonomi

Ekonomide dostlarıyla ters düştüler

Panik ve kriz havası oluşturmak için her türlü yalana sarılan muhalefet, Türkiye ekonomisinin batacağını iddia ediyor ama bu konuda Batılı dostlarıyla ters düşüyor. OECD, Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlar, Türkiye’nin büyümeye devam edeceğini söylüyor. Tahminlerini yıl sonuna kadar yukarı revize eden bu kuruluşların şu anki tahminleri bile yüzde 2,1 ila yüzde 3,5 arasında değişiyor.

Ekonomi Servisi
04:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Seçimi kaybetme telaşıyla her türlü yalana sarılan muhalefet, ekonomik tetikçilikte sınır tanımıyor. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın 323 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi ve Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,52 oranında oy alması, muhalefetin ekonomiyi yalan söylemlerle hedef almasını beraberinde getirdi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88 oy ile Erdoğan’ın 4,6 puan gerisinde kalması Yedili Masa’nın ekonomi kurmaylarını gemi azıya almasına neden oldu.

İKİNCİ TUR YAKLAŞTIKÇA MASADA STRES ARTTI

Türkiye ekonomisiyle ilgili akla hayale sığmayan spekülasyonlar üreten Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu, Bilge Yılmaz, Serkan Özcan gibi isimler, Türkiye’nin büyümesi konusunda batılı dostlarıyla ters düştü. Sosyal medya mecralarında Türkiye ekonomisin hedef alan Yedili Masa’daki partilerin ekonomi kurmayları, ikinci tur seçimi yaklaştıkça, yalanlarına yenilerini ekleyerek Türkiye ekonomisinin batacağını iddia ediyor.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR “TÜRKİYE BÜYÜYOR” DİYOR

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Bankası (WB), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlar ise Türkiye’nin bu yıl ve gelecek yıl büyümeye devam edeceğini söylüyor. OECD; Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, 2024’te ise yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörüyor. Dünya Bankası’nın büyüme tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2, 2024 yılı için ise yüzde 4,3 olarak raporlandı.

Yedili Masa ekonomi kurmaylarının sürekli dirsek temasında olduğu IMF de Türkiye’nin bu yıl 2,8 büyüyeceğini, 2024’te ise 3,6 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri, uluslararası diğer kuruluşlara göre daha yüksek.

AB Komisyonu açıkladığı son raporda, Türkiye’nin 2023’te yüzde 3,5 oranında, 2024’te ise yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu.

Uluslararası şirketler ve derecelendirme kuruluşları, her ne kadar sene başında düşük tahminlerde bulunsalar da yıl sonu yaklaşınca Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini daha da yükseltmek zorunda kalıyorlar.



#Seçim
#Siyaset
#Ekonomi
#IMF
#OECD
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bursa Gemlik seçim sonuçları 28 Mayıs 2023