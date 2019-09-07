Ekonomi Ekonomide iyileşme artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomide iyileşme artıyor

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, ekonomi yönetiminin yapısal düzenlemelere yönelmesi ve bankacılık sektöründe görülen yatay seyrin yılın ikinci yarısında artış trendine girmesinin beklendiğini söyledi. Uyan, aynı dönemde ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamlarının da iyileşeceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ufuk Uyan
Ufuk Uyan

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamlarının iyileşeceğini söyleyebiliriz" dedi. Uyan, 2019'un Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngörüldüğü üzere dengelenme yılı olduğunu belirterek, ana önceliklerinin reel ekonomiyi desteklemek ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Uyan, döviz kurlarının bu süreçte yukarıda olmasının ülkenin ihracatını olumlu etkilediğini ve turizm gelirlerini arttırdığını hatırlatırken ihracat ve istihdamı tetikleyici sektörlerin fonlanmasına katkı sunmayı ve proje finansmanlarında daha fazla yer almayı hedeflediklerini söyledi.

STRATEJİK ÜRÜNLERE AĞIRLIK VERECEK

Fotoğraf: Arşiv

Ekonomi yönetiminin yapısal düzenlemelere yönelmesi ve bankacılık sektöründe görülen yatay seyrin yılın ikinci yarısında tekrar artış trendine girmesinin beklendiğinin altını çizen Uyan, "İhtiyacımız olan ekonomik toparlanma sürecine, gelişmiş ekonomilerdeki sıkı para politikalarından geri adım atılması yönünde gelen işaretlerin de destek vereceği bir yıl geçirmemiz muhtemel gözüküyor" dedi. Uyan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Pek çok ürün ve hizmetimiz yalnızca bu yıl hayata geçirdiğimiz projeler arasında yer alıyor. Leasing, dış ticaret finansmanı, proje finansmanı ve ihtiyaç finansmanı gibi stratejik ürünlere yönelik çalışmaları arttırmayı önceliyoruz."

ALACAK RASYOSUNDAKİ KÖTÜLEŞME YAVAŞLAR

Ufuk Uyan, takipteki alacak (NPL) oranında sektörde en iyi performans gösteren bankalar arasında olmayı hedeflediklerini söyledi. Haziran sonu itibarıyla sektörde yüzde 4,30 civarındaki takipteki alacak rasyosunun Kuveyt Türk'te yüzde 3,50 seviyesinde bulunduğuna dikkat çeken Uyan, "Kredi büyümesinde arzu edilen seviyenin altında bir performansla ilk yarıyı kapatan sektörün yılın ikinci yarısında bu manada daha hızlı büyümesiyle takipteki alacaklar rasyosundaki kötüleşmenin de yavaşlayacağını bekleyebiliriz" ifadesini kullandı. Türk bankacılık sektörünün önceki kriz dönemleri sonrasında oluşturulan sağlam yapısının sermaye ihtiyacını çok gerekli kılmadığını dile getiren Uyan, "Mevcut ekonomik konjonktür sebebiyle acilen ekstra sermaye ihtiyacı doğması gibi bir durumun uzağındayız" diye konuştu. Güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle, gelecek dönemde enflasyonda düşüş beklentisinin hemen her kesimde arttığını kaydeden Uyan, "Düşen enflasyona ilaveten düşen Fed faizlerinin de etkisiyle hem bireysel fonlama maliyetlerinde hem fon toplama maliyetlerinde trend aşağı doğru gitmektedir" ifadelerini kullandı.

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İŞSİZLİK DÜŞECEK

Beklentilerini değiştirmek için bir sebep görmediklerini belirten Uyan, "Özellikle enflasyonda gerileme beklentisi, cari açığın mayıs itibarıyla aylık bazda cari fazlaya dönmüş olması ve beklenti anketlerindeki olumlu yönlü hareketlenme dikkate alındığında beklentilerimiz çerçevesinde devam etmeyi düşünüyoruz. Cari açığın azaldığı bir dönemin bizi beklediğini ve yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamlarının iyileşeceğini söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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