Ekonomide reform hamlesi: İş yapmak kolaylaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi’nde yatırımcılar da güvence altına alınıyor. Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam temelinde büyütme amacı hedeflenen paketle, iç ticaret de canlandırılacak. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gözetilerek, perakendede haksız ticaret uygulamaları ortadan kaldırılacak. Reformla, daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecek. Sözleşmelerde tahkim şartının teşvikinden, yatırımcılar için yeni çerçeve yasaya, haciz şartlarının yumuşatılmasından vergilerin yeniden düzenlenmesine kadar bir dizi önlemlerin de yer aldığı pakette, şirketlerin yeni önlemlerle daha hızlı karar almalarına imkan tanınacak.

KOOPERATİFÇİLİK’E YASAL DÜZENLEME

Ticaret sicili hizmetlerinde ve şirket işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilecek. Böylelikle şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin hızlı ve güvenli bir biçimde tamamlanması ve şirketlerin hızlı karar alabilmesi sağlanacak. Ulusal ve uluslararası gelişmeler takip edilecek. Elektronik ticaret mevzuatının yol haritası çıkarılacak ve bu alanda düzenlemeler yapılacak. Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının daha şeffaf, etkin ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşması amacıyla Kooperatifçilik Kanunu düzenlenecek.

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KOBİ'LERE DIŞ PAZADA ÖNCÜLÜK

Pakette, KOBİ’ler için de önemli adımlar yer aldı. İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları teşvik edilecek. Böylelikle, ihracatın tabana yayılması sağlanacak. Yurt dışı lojistik merkezleri açılacak. İhracatçılar potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına daha hızlı erişecek. Katma değeri yüksek ürünler üreten ihracatçıların rekabet avantajının ve ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenecek.

ALACAKLARA SİGORTA GÜVENCESİ

Ekonomi Reform Paketi, KOBİ’lere de önemli kolaylıklar getiriyor. KOBİ’lerin, Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacakları bankalar tarafından teminat olarak kabul edilecek. Böylelikle, KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaştırılacak. Dış pazarlara hiç açılmamış KOBİ'ler, ihracata teşvik edilecek. Uluslararası uygulamalar dikkate alınarak Eximbank yeniden yapılandırılacak. Böylelikle ihracatçıların yurtdışı pazarlarda daha rekabetçi olması sağlanacak.