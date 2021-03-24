​Ekonomide reform takvimi tamam

Ekonomik reform paketiyle üretimde yapısal dönüşümün teşvik edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması da planlanıyor.​

Pakette mali disiplin ve tasarruf vurgusu ön planda. Bakanlıklar zorunlu olmadıkça ödeneğin üzerinde harcama yapmayacak, hatta ödeneklerinden tasarruf edecek.

Tüm bunların, not artırımlarını da beraberinde getirebileceğine işaret ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde hazırlanan ekonomi paketi bu hafta içinde Cumhurbaşkanı tarafından Beştepe’de açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: İşte ekonominin rotasını yeniden çizecek paketin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler bu hafta kamuoyuyla paylaşılacak ekonomi paketine çevrildi. Reform paketi ile ekonominin rotası yeniden çizilecekken, Meclis'te bu hafta görüşüp yasallaşması beklenen torba yasa ile de vergi sisteminden, hacize, akaryakıt satışından, ödeme kaydedici cihazlara kadar çok sayıda alana yönelik düzenleme getirilmesi bekleniyor. İşte ekonomi tarafından öne çıkan iki düzenlemenin detayları..