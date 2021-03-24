​Ekonomide reform takvimi tamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Mart’ta ilan ettiği Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın detayları açıklandı. 10 ana başlıkta düzenlemelere yer verilen takvimi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan paylaştı. Takvimde, harcama disiplini sağlanmasından, kamu alım ihalelerinde reforma, sermaye piyasalarının güçlendirilmesinden, yapısal cari açığın azaltılmasına kadar bir çok önemli madde bulunuyor.
Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin reform takvimi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı’nı 12 Mart’ta açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın paylaştığı takvimde 10 ana başlıkta şu düzenlemelere yer verildi:
-Harcama disiplini sağlanacak.
-Kamu borç yönetimi güçlendirilecek.
-Vergisel düzenlemeler sadeleştirilecek, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artıran adımlar atılacak.
-Kamu alım ihalelerinde reform yapılacak.
-Kamu-özel işbirliği çerçeve kanunu çıkarılacak.
-Kamu iktisadi teşebbüsleri reformu yapılacak.
-Fiyat istikrarı komitesi oluşturulacak.
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-Erken uyarı sistemi kurulacak.
-Gıda kaybı ve israfı azaltılacak.
-Bankacılık sektörünün aktif kalitesi artırılacak.
-Varlık yönetim şirketlerinin (VYŞ) kapasitesi güçlendirilecek.