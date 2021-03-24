Ekonomi Ekonomide reform takvimi tamam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Ekonomide reform takvimi tamam

Ekonomide reform takvimi tamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Mart’ta ilan ettiği Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın detayları açıklandı. 10 ana başlıkta düzenlemelere yer verilen takvimi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan paylaştı. Takvimde, harcama disiplini sağlanmasından, kamu alım ihalelerinde reforma, sermaye piyasalarının güçlendirilmesinden, yapısal cari açığın azaltılmasına kadar bir çok önemli madde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ekonomide reform takvimi tamam
Lütfi Elvan

Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin reform takvimi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı’nı 12 Mart’ta açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın paylaştığı takvimde 10 ana başlıkta şu düzenlemelere yer verildi:

-Harcama disiplini sağlanacak.

-Kamu borç yönetimi güçlendirilecek.

-Vergisel düzenlemeler sadeleştirilecek, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artıran adımlar atılacak.

-Kamu alım ihalelerinde reform yapılacak.

-Kamu-özel işbirliği çerçeve kanunu çıkarılacak.

-Kamu iktisadi teşebbüsleri reformu yapılacak.

-Fiyat istikrarı komitesi oluşturulacak.

-Erken uyarı sistemi kurulacak.

-Gıda kaybı ve israfı azaltılacak.

-Bankacılık sektörünün aktif kalitesi artırılacak.

-Varlık yönetim şirketlerinin (VYŞ) kapasitesi güçlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: İşte ekonominin rotasını yeniden çizecek paketin detayları
FOTOĞRAF 20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın ardından sıra ekonomi reform paketine geldi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde hazırlanan ekonomi paketi bu hafta içinde Cumhurbaşkanı tarafından Beştepe’de açıklanacak.
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Açıklanacak paketin, sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındırması bekleniyor.
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Hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artırıcı etki yapacağı değerlendiriliyor.
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Bu çerçevede, yatırım sırasındaki izin süreçlerinin kısaltılması ve uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesine dönük kapsayıcı adımlar atılacak.
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Tüm bunların, not artırımlarını da beraberinde getirebileceğine işaret ediliyor.
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Açıklanacak paketin merkezinde makroekonomik istikrar ve yapısal politikalar yer alacak.
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Makroekonomik istikrar kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek.
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Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alıyor.
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Pakette mali disiplin ve tasarruf vurgusu ön planda. Bakanlıklar zorunlu olmadıkça ödeneğin üzerinde harcama yapmayacak, hatta ödeneklerinden tasarruf edecek.
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Kamu alım ihalelerinde yeni sisteme geçilecek. Kamu iktisadi teşebbüsleri yeniden yapılandırılacak. Fiyat istikrarının temini için kalıcı tedbirler geliştirilecek.
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Sermaye piyasalarının geliştirilmesi hususunda yeni politikalar hayata geçirilecek.
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) yeniden yapılandırılmasına dönük hedeflere de yer verilecek.
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Ekonomik reform paketiyle üretimde yapısal dönüşümün teşvik edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması da planlanıyor.​
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'nin yanı sıra Meclis'te bu hafta görüşülüp yasalaşması beklenen torba teklif de bulunuyor.
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Hükümetin hazırladığı yeni torba teklifine göre, hacizli satışlara düzenleme gelecek.
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Açık artırmalar elektronik ortamda yapılabilecek, katılanlardan teminat alınacak. Hile karıştıranlara cezalandırılacak.
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Ayrıca, vergi borcu olanlara akaryakıt dağıtım lisansı verilmeyecek.
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Ödeme kaydedici cihazlarda hile yapanlara hapis cezası verilecek.
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Yasa teklifi ile finansman temininde güçlük yaşanan yap-işlet-devret projelerine ilişkin düzenlemeye gidilerek, yabancı kreditörlerle kredi temininde yaşanan tereddüdün aşılması amaçlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: İşte ekonominin rotasını yeniden çizecek paketin detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler bu hafta kamuoyuyla paylaşılacak ekonomi paketine çevrildi. Reform paketi ile ekonominin rotası yeniden çizilecekken, Meclis'te bu hafta görüşüp yasallaşması beklenen torba yasa ile de vergi sisteminden, hacize, akaryakıt satışından, ödeme kaydedici cihazlara kadar çok sayıda alana yönelik düzenleme getirilmesi bekleniyor. İşte ekonomi tarafından öne çıkan iki düzenlemenin detayları..

-Faizsiz finans sistemi güçlendirilecek.

-Finansal sektörün kurumsal altyapısı geliştirilecek.

-Sermaye piyasaları güçlendirilecek.

-Finansal kapsayıcılık artırılacak.

-Yapısal cari açık azaltılacak.

-İhracat tabana yayılacak, ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak.

-Uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli madenler ve taşlar piyasası oluşturulacak.

-Sanayide yeşil dönüşüm desteklenecek.

-İstihdam teşvikleri revize edilecek.

-İstihdam finansmanı kolaylığı sağlanacak.

-Genç istihdamını ve işgücü niteliğini artıracak adımlar atılacak.

Daha fazla özgürlük ve şeffaflık
GÜNDEM
Daha fazla özgürlük ve şeffaflık

-Yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacak.

-Finansal istikrar komitesi kurulacak.

-Ekonomi koordinasyon kurulu kurulacak.

-Kurumsal yapılar güçlendirilecek.

-Özel kesim yatırımlarının korunması hakkında kanun çıkarılacak.

-Yatırım teşvik sistemi reforme edilecek.

-İç ticareti kolaylaştıracak tedbirler hayata geçirilecek.

-Dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik kanun teklifi hazırlanacak.

-Piyasa gözetim ve denetim kurumu kurulacak.

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