Ekonomide virüs önlemleri

Etkisi itibariyle sağlık problemi olmasının yanısıra küresel bir ekonomik krizin kaynağı haline gelen koronavirüsün etkileri bütün dünyada derinleşiyor. Küresel çapta ve uzunca bir süre devam edecek bir resesyonu tetikleyecek krizle mücadele için merkez bankalarının yanısıra hükümetler de büyük hazırlıklar yapıyor. Virüse karşı sağlık, güvenlik ve denetim için sıkı tedbirler alarak dünyanın dikkatini çeken Türkiye, ekonomik alanda da önemli bir paket hazırlığı yapıyor.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM HALİNE GELDİ

İş dünyasından görüş alınarak hazırlığı yapılan pakete ilişkin bilgileri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu. Twitter hesabından, Kovid-19 salgınına karşı ekonomide alınacak önlemlere ilişkin açıklamada bulunan Albayrak, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirlediklerini vurguladı. Albayrak, tüm kurumların dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini ve olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını bildirdi.

Berat Albayrak

İŞ DÜNYASIYLA BİRLİKTE HAZIRLANIYOR

Kovid-19'un ekonomik etkilerine ilişkin mücadelede de “sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal” olduğuna işaret eden Albayrak, bu kapsamda; TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile sektör temsilcisinden sürece ilişkin değerlendirmelerini ve taleplerini aldıkları bilgisini verdi. Albayrak, ülkenin, böyle süreçleri çok rahat şekilde atlatmanın güvencesi olan güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücü ile dinamik bir iç pazara sahip olduğuna dikkat çekti.

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BUGÜN DAHA GÜÇLÜYÜZ

Albayrak, şunları kaydetti: "Ülkemiz, olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.”

Paketi bu hafta Erdoğan açıklayacak

Atılacak adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını belirten Albayrak, ‘Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır” dedi.

TÜSİAD: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yaptığı açıklamayla işbirliği mesajı verdi. Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de de görülmesiyle, azami hassasiyetle yürütülmesi gereken bir sürece girildiği aktarılan TÜSİAD açıklamasında, “İş dünyası olarak gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bu dönemin en az hasarla atlatılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Meselenin ekonomik boyutlarına karşı önlemlerin de hızla hayata geçirilmesi, daralma dönemini yeni geride bırakmış ekonomimizde toparlanmanın devam edebilmesi ve istihdamın korunması için önemlidir” denildi.

ATO: Ödeme kolaylığı istiyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs salgınından turizm, ulaşım ve lokantacılık başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör bulunduğunu, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ettiklerini bildirdi. Türkiye’nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesinin önemil olduğunu belirten Baran, “Kamu ve özel bankalardan kullanılan kredilerin talep halinde ötelenmesi de işletmelerimiz için önemli destek olabilir” dedi.