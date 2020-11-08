Ekonominin kuralları yeniden

Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Philip Kotler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası toparlanmanın “U” şeklinde olabileceğini belirterek, “Ekonomide tam istihdamın ve yıllık yüzde 2’lik ekonomik büyümenin gelecek 2 ile 4 yıl içerisinde sağlanacağını düşünüyorum. Kovid-19, geleneksel kapitalizmden sosyal kapitalizme geçişi teşvik ediyor” dedi.

2,5 MİLYON KİŞİ TAKİP ETTİ

Dünya Pazarlama Zirvesi (eWMS), “Kritik Zamanlarda Fikirler” temasıyla dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Philip Kotler öncülüğünde pazarlamanın duayen isimlerini dijital ortamda bir araya getirdi. 48 saat süren zirveyi, 104 ülkede eş zamanlı olarak yaklaşık 2,5 milyon kişi takip etti.

Pazarlama gurusu Kotler pandemi sonrasını yorumladı.

DİJİTAL ÇAĞA GEÇİŞ HIZLANDI

Tüketicilerin de özellikle acil ve önemli şeylere daha fazla harcama yapmaya başladığını ifade eden Kotler, “Bazı sektörlerin satın almalarında hızlı düşüşler oldu. Özellikle dijital satın alımlarda artışlar oldu. Kovid-19’un, dijital çağa geçiş hızımızı artırdığını söyleyebiliriz” dedi.

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TURİZM SEKTÖRÜ GEÇ İYİLEŞİR

Kotler, sağlık, gıda, bankacılı ve finans sektörü, inşaat, üretim ve büyük şirketler salgın sürecinden hızlı bir iyileşme göstererek çıkacağına işaret ederek, restoranlar, barlar, küçük işletmeler, oteller, havayolu şirketleri, okullar ve müzelerin bu süreçte daha yavaş iyileşme göstereceğini söyledi.

Şekib Avdagiç

İSTANBUL MARKASI DEĞER KAZANACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise mevcut ve geliştirilecek imkanlarla küresel bir tedarik üssü olarak İstanbul’un, 3A diye kısaltılan Avrupa, Asya ve Afrika için “daha yakın, daha hızlı, daha esnek ve daha güvenli” bir eksende, yeniden konumlandırılmasının, İstanbul’a ve Türkiye’ye rekabetçi bir üstünlük sağlayacağının altını çizdi. İstanbul’un marka şehir olarak pandemi sonrasında önemini arttıracağını belirten Avdagiç, deniz, demir ve karayolu taşımacılığı bakımından “hub” olma özelliğine sahip olan İstanbul’un jeo-stratejik açıdan da lojistik merkez olmaya çok elverişli olduğunu kaydetti.