Ekonomistler Trump'ın gümrük vergileriyle küresel enflasyonun yüksek kalmasını bekliyor

Bu yıl için enflasyon beklentileri, Batı Avrupa için yüzde 3, Kuzey Amerika için yüzde 3,2 ve Güneydoğu Asya için yüzde 3,2 ile küresel ortalamanın altında kaldı. Buna karşın 2025 enflasyon beklentileri, Güney Asya için yüzde 8,7, Güney Amerika için yüzde 24,6, Kuzey Afrika için yüzde 36,1 ve Doğu Afrika için yüzde 28,4 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.