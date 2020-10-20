Ekonomi virüse karşı antikor üretiyor

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2019 ve 2020'nin ilk 3 çeyreklerini karşılaştırdığı "Pandemetre-2" araştırması, yılın 3 çeyreğinde 13 göstergeden 10'unda geçen yılın aynı döneminden iyi bir gelişimin gerçekleştiğini ortaya koydu. İTO'nun Pandemetre-2 araştırmasında, 2019 yılı ile 2020’nin ilk 3 çeyreğine ait yeni kurulan firma sayıları, kredi kartı harcamaları, kredi faizleri, kapasite kullanım oranı gibi 13 veri karşılaştırıldı.

267 MİLYAR LİRALIK VERGİ ÖDEMESİ

2020 yılının 9,5 ayı geride kalırken, İTO araştırmasında, ekonomide pandemi kaynaklı hasarların giderek azalma eğiliminde olduğu, öte yandan turizme dayalı sektörler ve hizmet sektörleri için topyekûn bir çabaya ihtiyaç olduğu belirtildi. İlgili kurumların resmi istatistiklerini dikkate alan araştırmaya göre, İstanbul’da 2019’un ilk 9 ayında 221 milyar lira olan vergi ödemeleri, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 20’den fazla artışla 267 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

YENİ KURULAN FİRMADA YÜZDE 15'LİK ARTIŞ

İTO'da yeni kurulan firma sayısı ise 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 15,31 artışla 35 bin 431'den 40 bin 856'ya yükseldi. TL üzerinden açılan ticari kredi faizleri de 27 Eylül 2019'daki yüzde 15,64'lük ortalamasından 25 Eylül 2020’de yüzde 14,89 seviyesine geriledi. TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, 2019 yılı eylül ayında 98,8 puan olurken, Eylül 2020'de 105,3 puan olarak kayıtlara geçti. İstanbul’da konut satışları ise 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 36,12’lik artışla 201 bini geçti.

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Şekib Avdagiç

HİZMET SEKTÖRÜ TOPARLANIYOR

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, dünyada pandeminin başlamasının üzerinden 10 ay geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinden sonraki 8’inci, yeni normalin ise 5’inci ayı içerisinde bulunulduğunu belirtti. Avdagiç, "Türkiye ekonomisi, alınan finansal tedbirlerle desteklenince ilk 3 çeyrek gibi kısa bir dönemde, bir önceki yılın aynı döneminin üzerine çıkmayı başardı. Özellikle hizmet sektörlerinden kaynaklanan kayıplar, sanayi sektörlerimizdeki hızlı ivmelenme ve güçlü iç talep ile telafi edilebildi. Şunu da vurgulamalıyız ki bu süreçte hizmet sektörlerindeki toparlanma da gelecek için umut verici" diye konuştu.

KREDİ KARTI HARCAMASI GÖSTERGE

Şekib Avdagiç, kredi kartı harcamalarının kendileri için önemli bir ölçüt olduğunu belirterek, kredi kartı harcamalarında geçen yıla göre pek çok sektörde yukarı çıktığını söyledi. 2020’nin 3. çeyreğinde toplam kredi kartı harcamalarının 2019’un 3. çeyreğine göre yüzde 18,5 artış gösterdiğini aktaran Avdagiç, yılın 9 aylık toplam kredi kartı harcamalarına bakıldığında geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 9,4 yukarıda olunduğunu kaydetti. Avdagiç, şunları kaydetti: "Merkez Bankası, kredi kartı harcamalarını 24 ana faaliyet alanında listeliyor. Bu alanların 5’i hariç hepsinde, yani 19 alandaki harcamalar, 3’üncü çeyrekte geçen yıla göre artıda. Özellikle elektrik, elektronik eşya, telekomünikasyon, inşaat, mobilya, market gibi sektörlerdeki harcamalar yüzde 40’ın üzerinde artmış durumda.