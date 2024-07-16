Ekonomiye de darbe indirdiler

Son 70 yılda yapılan askeri darbeler, Türkiye'nin ekonomik gelişmesini de vurdu. Uzmanlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de amacına ulaşması halinde Türkiye ekonomisine büyük zarar vereceğini vurguladı.

FİNANSAL BÜYÜMEYİ SEKTEYE UĞRATTI

Analist Cüneyt Paksoy, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye siyasal tarihi kadar Türkiye ekonomisi ve finans piyasalarına önemli etkileri olduğunu belirtti. Paksoy, "15 Temmuz darbesi öncesi ekonomi üzerinde o dönemde enflasyonun yüzde 6'lara yakın ve tek hanelerde olduğunu biliyoruz. Sonrasında hemen bir sene içinde enflasyon tekrar yüzde 10'ların üzerine çıkmıştır. İşsizlik o dönemde yüzde 10 sınırını zorlarken, yine o dönemin etkileri olarak 12'lere, 13'lere ulaşmıştır. Makro anlamdaki gelişmelerdeki en büyük etken de büyüme tarafında olmuştur. Özellikle 7 yıllık bir büyüme sürecinin kesintiye uğradığını ve trendin etkilendiğini gözledik” açıklamasını yaptı.

Cüneyt Paksoy

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 12 BİN $’DAN GERİLEDİ

Paksoy, ekonomi iyi noktada ilerlerken milli gelirin de 12-13 bin dolarlara yaklaştığı bir ortamda daha ileriye gitmek isterken, tekrar yönünü aşağıya çevirmesinin, bireylere, vatandaşlara dokunuşu anlamında önemli görülmesi gerektiğini söyledi. Paksoy, “Yaşanan gelişmeler zorlukları gösterse de Türkiye'nin bir yandan da mücadele gücünü de görmek gerekiyor. Yani belirli kısa vadeli daralma süreçleri dışında Türkiye hep büyümeyi becerebilmiş, ekonomisini yukarı yönlü taşıyabilmiş bir ülke olarak kayda geçti. Türkiye yine bu dönemde ihracatını artırmayı başarabildi. Enerji gibi bir konuda önemli adımlar attı. Başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda adımlar atıldı" ifadelerini kullandı.

BAŞARILSAYDI EKONOMİNİN 3'TE 1’İ ERİYECEKTİ

Dinç, "15 Temmuz hain darbecileri amaçlarına ulaşsaydı Türkiye, ekonomisinin üçte birini kaybetmiş olacaktı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bu millet verdiği kahramanca mücadele ile dinini, imanını, izzet ve haysiyetini korumuştur ama sadece bunlarla sınırlı değildir. 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı 30'uncu ekonomi ancak olabilirdik. Bugün Türkiye'de kazanılan her ekmekte o günkü mücadelenin de bir katkısı olduğunu unutmamalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Yusuf Dinç

1960 DARBESİ ÖNCESİNDE EN BÜYÜK 10 İÇİNDEYDİK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dinç de darbelerin ekonomiyi de vurduğunun altını çizdi. Dinç, “1960 darbesinden önce Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasındaydı veya farklı raporlamalara göre 11. ekonomisiydi. Darbeyle beraber 6 sıra birden kaybetti. 1961'de sıralamada 16'ncılığa düştü. Ertesi sene 17'inciliğe geriledi. 71 darbesiyle beraber 19'unculuğa düştü. Bu da yetmemiş olacak ki 80 darbesi Türkiye'yi dünyanın ilk 20 büyük ekonomisi listesinin dışına atmıştı. Dünyada birçok ekonomi hızla ileri giderken Türkiye darbe ortamının etkisi altında tam tersine gidiyordu. 1990'larda da Türkiye'nin kaderi değişmedi. İlk 20 ekonomi arasına dönmek 30 yıl sürdü. 15 Temmuz da tüm diğer darbelerin devamı olan 'aynı zihniyet rolünü' oynamak için sahneye çıktı. 15 Temmuz'da yüzlerinde patladı" şeklinde konuştu.







