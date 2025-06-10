Elektrikli araçta Türkiye atağı: Talep hızla artıyor

Elektrikli araç satışları vergi teşvikleriyle ilk çeyrekte iki katına çıkarken, üretici global markalar Türkiye’ye odaklandı. EN YAKIT ise artan taleple birlikte yıl sonuna kadar 500 hızlı şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyor.
Türkiye, son dönemde elektrikli araç pazarında önemli bir dönüşüm geçiriyor. Uygulanan vergi teşvikleri ve yükselen tüketici talebi, satışları hızla artırdı. İlk çeyrekte satışlar iki katına çıkarken, Avrupa’daki otomobil devleri de üretimlerini Türkiye pazarına özel olarak hızlandırmaya başladı. Üretici global markalar, üretim planlarını Türkiye'ye odaklayarak, Türkiye’nin elektrikli araç pazarındaki rolünü güçlendiriyor.
Türkiye’ye ilgi artıyor
Hedef 500 istasyon
Elektrikli araç talebine paralel olarak yatırımlarını hızlandırdıklarını belirten EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, Türkiye genelinde 250’ye yakın yüksek hızlı şarj istasyonu ile hizmet verdiklerini ve bu sayının daha da artacağını söyledi.
Uluslararası iş birlikleri yolda
EN YAKIT, uluslararası pazarlarda teknoloji uyumlu iş birlikleri kurmak üzere önemli adımlar atıyor. Şenses, yurtdışında görüştükleri firmalarla test süreçlerinin devam ettiğini ve ‘en-ix’ teknolojisine uygun altyapıya sahip firmalarla iş birliği yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
Karada enerji, gökyüzünde avantaj
EN YAKIT, düzenlediği kampanyalarla kullanıcılarının sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda çeşitli avantajlar elde etmesini de sağlıyor. Örneğin Türk Hava Yolları’nın Miles&Smiles programıyla yapılan iş birliği kapsamda kullanıcılar, aldıkları her 1 kWh enerji için 1 mil kazanıyor. Böylece EN YAKIT kullanıcıları hem karada enerji alırken hem de gökyüzünde avantaj elde ediyor.