Elektriklide zirve Togg'un

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, otomotiv satışları ocakta geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu. Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti. Türkiye otomobil pazarında, geçen ay benzinli otomobiller 41 bin 212 satışla birinci, hibrit otomobiller ise 10 bin 260 ile ikinci sırada yer aldı. Togg, 1625 adetle geçen ay da pazarda ilk sırada yer aldı. Böylece elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu. Togg'u 260 adetle Mercedes-Benz, 228 satışla BMW, 220 ile Tesla, 155 adetle BYD takip etti