Elektrikte en yüksek kurulu güç devlette

Rapora göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ) 21 bin 802 megavat elektrik (MWe) kurulu gücü bulunuyor. Bu kapasite, Türkiye’nin 106 bin 659 MWe’lik toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 20’sini oluşturuyor.

ÖZEL'DE İLK SIRADA ENKA VAR

Özel sektör şirketleri arasında kurulu güç açısından en büyüğü ise ENKA. MW100 Araştırması’na göre ENKA’ya ait santrallerin 3 bin 978 MWe kurulu gücü bulunuyor. ENKA, santralleri bu rakamla Türkiye’nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 4’ünü oluşturuyor. Araştırma, ENKA’ya ait doğal gaz santrallerinin kurulu güçleri yüksek olsa da piyasa şartları nedeniyle üretim faaliyetlerinin giderek azaldığına dikkat çekiyor. MW100 Araştırması’nda en büyük üçüncü elektrik üreticisi konumunda ise 3 bin 792 MWe’lik kurulu gücüyle Enerjisa bulunuyor.

GÜNEŞTE KALYON RÜZGARDA POLAT

Kaynaklar bazında sıralamada doğal gaz ve hidroelektrik alanlarında EÜAŞ zirvede yer alıyor. Kömür santrali kurulu gücünde ise 2 bin 790 MWe kurulu güce sahip Eren Enerji liderliği üstleniyor. 711 MWe’lik kurulu gücüyle Polat Holding rüzgar enerjisinde ilk sırada yer alırken, güneş enerjisinde ise Kalyon Enerji 1.092 MWe toplam kurulu gücüyle liste başı olarak geliyor. Bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermalde ise 205 MWe kurulu gücüyle Zorlu Enerji ilk sırada. yer alıyor.

DEPOLAMA YATIRIMI OYUNU DEĞİŞTİRECEK

MW100’ün enerji sektörünün yatırımcı profilini detaylı şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, “Yeni kurulumların tamamına yakını yenilenebilir kaynaklara dayalı. Depolama yatırımlı enerji üretim lisansları, önümüzdeki yıllarda ekosisteminin gelişimine damga vuracak faktörler arasında yer alacağını söylemek yanlış olmaz” dedi.







