Emekli maaşları erken ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur aylıkları ve kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurmuştu. Bir müjde de emekli maaşları için geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SGK ve Bağkur emekli maaşları ödeme tarihleri