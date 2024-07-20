Emekli zammından kimler yararlanacak?

Emekli taban aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren vergi paketi düzenlemesi dün gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Düzenlemenin önümüzdeki hafta salı günü Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşması bekleniyor. Emekli zammına ilişkin merak edilen soruları derledik. Emekli aylığı 10 bin lira taban sınırında olan 1 milyon 610 bin emekliye yüzde 25 oranında zam yapılacak. Ancak 10 bin 1 lira ila 12 bin 499 lira asında kalan 2 milyon 100 bin emeklinin alacakları zam oranları mevcutta aldıkları maaşa göre değişecek. Düzenlemeyle EYT kapsamında emekli olanlara ek bir ödeme yapılmayacak. Ancak çalışan EYT uygulamasıyla emekli olup, çalışanların işverenlerine sağlanan yüzde 5 oranındaki sosyal sigorta prim desteği son bulacak. Düzenlemeden 680 bin kişi etkilenecek.





ZAMLI MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK?

1 EMEKLI ZAMMINDAN KIMLER YARARLANACAK?

Emekli taban aylığına yapılan zamdan emekli maaşı 10 bin ila 12 bin 499 lira arasında değişen 3 milyon 700 binden fazla emekli yararlanacak. 12 bin 500 lira bandı ve üzerinde emekli aylığı alanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

2 HERKESE AYNI ORANDA MI ZAM YAPILACAK?

Emekli aylığı 10 bin lira taban sınırında olan 1 milyon 610 bin emekliye yüzde 25 oranında zam yapılacak. Ancak 10 bin 1 lira ila 12 bin 499 lira asında kalan 2 milyon 100 bin emeklinin alacakları zam oranları mevcutta aldıkları maaşa göre değişecek.

3 DUL, YETIM AYLIĞINDA DEĞIŞLIK OLACAK MI?

Düzenleme, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında ödenen rakamı da etkileyecek. 12 bin 500 lira olan dosya bazlı bir ödemenin yüzde 75'i kadarı almayı hak eden bir dula 9 bin 375 lira aylık ödenecek.

4 EYT'LILER DÜZENLEMEDEN NASIL ETKILENECEK?

Düzenlemeyle EYT kapsamında emekli olanlara ek bir ödeme yapılmayacak. Ancak çalışan EYT uygulamasıyla emekli olup, çalışanların işverenlerine sağlanan yüzde 5 oranındaki sosyal sigorta prim desteği son bulacak. Düzenlemeden 680 bin kişi etkilenecek. Ayrıca EYT ile emeklilik hakkı kazanan ve önümüzdeki 17 yıl içinde emeklilik bekleyen 4,8 milyon kişi de emekli oldukları takdirde çalışmaya devam ederlerse işverenlerine prim desteği sağlanmayacak.

5 KÖK AYLIKTA DEĞI-ŞIKLIK OLACAK MI?

Düzenlemeyle emeklilerin kök aylıklarına bir zam gelmiyor. Düzenleme, emekli taban aylığı alanlarla, 10 bin 1 lira ila 12 bin 499 lira arasında emekli maaşı alanların ödeneğini değiştirecek. Örneğin, 7 bin 500 lira kök aylığı olan bir emeklinin maaşının kalan 5 bin lirası Hazine'den karşılanacak.

6 EMEKLILER ZAM FARKLARINI NE ZAMAN ALACAK?

En düşük emekli aylığını da içeren torba yasanın TBMM'den geçmesinden sonra onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra emekliler zam farklarını alacak. Yasanın haftaya yürürlüğe girmesi bekleniyor.

7 EMEKLILERE YENI ZAM OLACAK MI?

Emekli aylıklarında şu an için artışa gidilmesi beklenmiyor. Emekliler 2025 yılında altı aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.



