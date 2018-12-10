Ekonomi Emekliye 600 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Emekliye 600 TL

Emekliye 600 TL

Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 liraya varan promosyona ek fırsatlar sunarken, kimi de ödemeyi 600 liraya kadar çıkardı.

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Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 600 liraya kadar promosyon veriyor.
Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 600 liraya kadar promosyon veriyor.

Bankalar emekliler için rekabet içerisinde. Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor.

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var. Takvim'de yer alan habere göre böylece emekli 450, yakını 100 lira promosyon alabiliyor. İşte bazı bankaların uygulamaları:

AKBANK: 450 liraya varan promosyon veriyor. Tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da her emekli için 100 lira veriyor.

Marka işbirlikleriyle indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Kredilerde özel faiz, Bonus kartıyla otomatik ödeme talimatı verenlere 3 ay doğalgaz faturasında yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da bulunuyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredilerde ve mevduatta özel faiz imkanı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.

GARANTİ: Maaşını bankaya taşıyanlara, 450 liraya varan promosyona ek, 150 lira bonus fırsatı sunuyor. Paramatiklerde özel menü ile maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor.

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ING: Emekliye 450 liraya varan promosyon, emekli yakınını bankaya getirenlere de 100 lira nakit veriyor. Hesap işletim ücreti almıyor, özel faizli kredi, telefon bankacılığından direkt özel müşteri temsilcisine bağlanma, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans gibi imkanlar sunuyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan promosyon veriyor. Kredi kartları için yıllık ücret almıyor, vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha promosyon hediye ediyor. Ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş hizmeti gibi imkanlar sunuyor.

TEB: 450 liraya varan promosyon veriyor. Emekli yakınını yönlendirenler de 100 lira nakit kazanıyor. Emekliler, 5 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarını yüzde 1.99 faiz oranıyla TEB'den karşılayabiliyor. Kredidede 3 ay taksit erteleme imkanı da var.

KİM, NASIL ALIYOR?

Hem mevcut hem yeni emekliler bankaya 3 yıl taahhüt verip promosyon alabiliyor. Promosyon almış olanlar, isterlerse kalan dönemin parasını iade edip bankasını değiştirebiliyor.

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