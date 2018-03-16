Emekliye bayram ikramiyesi

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK'da masaya yatırılıyor. Toplu sözleşme sonrası ilk KPDK toplantısı geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilmişti. İkinci toplantı ise bu ay yapılacak. Toplantıda, memurlara ve emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor.

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Eğer toplantıda anlaşma sağlanırsa, memurlara ve memur emeklilerine yılda 2 kez ikramiye dönemi başlayacak. Bu, yaklaşık SSK ve Bağ- Kur emeklisine de ikramiye kapısını açabilecek. Çünkü Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Posta'nın haberine göre, bu nedenle memur emeklilerine ikramiye uygulaması başlatılırsa, bunun SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban Bayramları'nda 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) yetkilileri, "Bir kararnameyle ikramiye düzenlemesi yapılabilir" açıklaması yaptı.

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