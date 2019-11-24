Eminevim 150 bininci teslimatını gerçekleştirdi

Düzenlenen törende 150 bininci kişi olan Salih Köse, anahtarını Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’den aldı. Teslimat töreninde konuşan Üstün, “Sürdürülebilir bir büyüme için faizsiz sistem başarılı bir alternatif. Ekonomimizde bu ihtiyaç hissediliyor. Biz de Elbirliği Sistemi’yle bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Eminevim, yıllık yüzde 60 büyüme ile yaptığı teslimatlarla ekonomiye bir yılda 5 milyar lira katkı sunuyor” dedi. Salih Köse, Eminevim ile 150 bininci kişi olarak teslimatını aldı.