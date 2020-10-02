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Ekonomi Eminevim, çekilişle ev hediye edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eminevim, çekilişle ev hediye edecek

Başvuruları bugün başlayan ve 31 Ocak'ta sona erecek kampanya kapsamında, Eminevim'e ev ve otomobil için başvuru yapanlar ve bu kişilere referans olan mevcut müşteriler çekiliş hakkı kazanacak. Çekilişle belirlenecek talihli Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy Projesi'nden 600 bin değerinde daire kazanacak. Eminevim Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, "Başvuru beklentimiz 30 bin. Bu 30 bin kişinin sisteme girmesiyle ekonomiye 3 milyar 320 milyon liralık ek katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Eminevim, başvuruları bugün başlayan ve 4 ay sürecek kampanya kapsamında bir kişiye 600 bin lira değerinde daire hediye edecek.

  • Eminevim tarafından kampanyaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Eminevim Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, ev ve otomobil almak için tasarrufa dayalı sistemi seçenleri bir kez daha ödüllendireceklerini söyledi.

Kampanyanın bugün başladığını ve 31 Ocak 2021'ye kadar süreceğini bildiren Daldal, bu süreç boyunca Eminevim'e ev ve otomobil için kayıt yaptıranların birer çekiliş hakkı kazanacağını aktardı.

Daldal, her başvuru için ayrı çekiliş hakkı olacağını belirterek, "Ayrıca, yeni kayıt yaptıran müşterilere referans veren mevcut müşterilerimiz de çekiliş hakkı kazanacak. Başvuru bitiminin ardından bir ay içerisinde çekilişimiz noter huzurunda yapılacak. Kazanan talihli Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy Projesi'nden 600 bin değerinde bir daire kazanacak." dedi.

Dairenin 2 1 ve 122 metrekare olacağını anlatan Daldal, "Daha önce yaptığımız ve başvuruları 6 ay süren cip kampanyasına 14 bin başvuru almıştık. Burada beklentimiz 30 bin başvuru. Bu 30 bin kişinin sisteme girmesiyle ekonomiye 3 milyar 320 milyon liralık ek katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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"Ev ve otomobil sahibi yaptığımız aile sayısı yıl sonunda 175 bini aşacak"

Mustafa Kemal Daldal, tasarrufa dayalı el birliği sisteminin mucidi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Çalışmalarımıza 30 yıldır olduğu gibi pandemi sürecinde de ara vermedik, ekonomiye katkıyı sürdürdük. Haziran-ağustos dönemini kapsayan 3 ayda 6 bin 728 kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık, 925 milyon liralık teslimat gerçekleştirdik. Oldukça zor bir yıl olmasına rağmen eylül sonu itibarıyla ilk 9 aylık periyotta 17 bin 500 ev ve otomobil teslimatı yaptık. Bu 17 bin 500 teslimatın ekonomik değeri 3 milyar liraya tekabül ediyor."

Daldal, yılın son çeyreğinde 5 binden fazla teslimat yapmayı planladıklarını aktararak, "30 yıllık teslimat sayımız 170 bin adede ulaştı. 175 bini aşan otomobil ve ev teslimatıyla yılı kapatmayı planlıyoruz. Gelecek yıl sonu hedefimiz 200 bine ulaşmak" dedi.

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