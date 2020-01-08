Ekonomi Emlak değerleme tarifesi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emlak değerleme tarifesi belli oldu

SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi. Brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 659 lira olarak uygulanacak. Dükkan, plaza ve iş merkezi için 723 lira ile 2 bin 855 lira arasında değişecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK)’nın Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2020'de baz alacağı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları belirlendi.

Buna göre, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, karar kapsamında belirlenen asgari ücret tarifesi uygulanacak.

791 LİRADAN BAŞLIYOR

Tarife kapsamında, 2020'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız arsalar ve tarım alanları için 791-1.786 lira, dükkan, plaza, iş merkezi için 723-2 bin 855 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 3 bin 490 lira olarak uygulanacak. Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya büro için brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 659 lira olarak belirlendi. Bu tutar metrekaresi 251 ila 5 bin 1 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için 822-2 bin 378 lira bandında değişiklik gösterecek.

EN YÜKSEĞİ 6 BİN 387 LİRA

Akaryakıt istasyonları için 4 bin 258 lira olarak belirlenen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 723 lira ila 5 bin 589 lira arasında değişecek. Değerleme ücreti, AVM, hastahane, sağlık tesisi, okul, sinema salonu, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.316 lira ila 6 bin 387 lira arasında olacak.

HER RAPOR BAŞINA 4 LİRA GAYRİMENKUL BİLGİ MERKEZİ PAYI

  • Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere, değerleme raporu başına 4 lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek. Söz konusu tutarlar Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ'ye aktarılacak. Bu ücret raporun teslim süresiyle ilişkilendirilemeyecek.
  • Tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınacak. Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacak.

Araç satışına noter güvenliği
EKONOMİ
Araç satışına noter güvenliği
İran ABD üssünü vurdu

İran ABD üssünü vurdu

Saldırı sonrası dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler...
İranda yolcu uçağı düştü

İran'da yolcu uçağı düştü

180 kişiyi taşıyan uçak kalkışından kısa süre sonra düştü.
Uçuşlar yeniden başladı

Uçuşlar yeniden başladı

Sabiha Gökçen'de pist temizlendi ve uçuş trafiği normale döndü.
BAE açık düşman

BAE açık düşman

​Rus hava savunma sistemi ile Türk uçaklarını vurmayı hedefliyorlar.
CEO böyle kaçtı

CEO böyle kaçtı

Nissan CEO'sunun kaçışına ilişkin yeni detaylar belli oldu.
Savaş istemiyoruz

Savaş istemiyoruz

​ABD Savunma Bakanı Esper'den İran açıklaması.

ABD'den <br>yanlış mektup

ABD'den
yanlış mektup

​ABD ordusunun 16 yıllık işgali ne zaman bitecek?

NATO'dan <br>Irak hamlesi

NATO'dan
Irak hamlesi

​Irak'taki NATO güçlerinin yerleri değiştirildi.
Putin İstanbul'da

Putin İstanbul'da

​TürkAkım'ın açılış törenine katılacak.
Önceliğimiz ateşkes

Önceliğimiz ateşkes

Kritik toplantı sonrası Kalın'dan ilk değerlendirme.
Görüşmenin detayları belli oldu

Görüşmenin detayları belli oldu

Rusya lideri Putin yarın Türkiye'ye geliyor.
TEM'i kilitleyen kaza

TEM'i kilitleyen kaza

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
İdlib'de bir gün<br>bir ömre bedel...

İdlib'de bir gün
bir ömre bedel...

​Aileler zorlu hava şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.
Menderes<br>iki kez asılmış

Menderes
iki kez asılmış

"​Sehpayı ayağıyla itti, ipin kopmasıyla yere düştü."
31 bin sivil<br> daha göç etti

31 bin sivil
daha göç etti

İdlib halkının saldırılardan Türkiye sınırına kaçışı sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.