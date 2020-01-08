Emlak değerleme tarifesi belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK)’nın Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2020'de baz alacağı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları belirlendi.

Buna göre, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, karar kapsamında belirlenen asgari ücret tarifesi uygulanacak.

791 LİRADAN BAŞLIYOR

Tarife kapsamında, 2020'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız arsalar ve tarım alanları için 791-1.786 lira, dükkan, plaza, iş merkezi için 723-2 bin 855 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 3 bin 490 lira olarak uygulanacak. Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya büro için brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 659 lira olarak belirlendi. Bu tutar metrekaresi 251 ila 5 bin 1 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için 822-2 bin 378 lira bandında değişiklik gösterecek.

EN YÜKSEĞİ 6 BİN 387 LİRA

Akaryakıt istasyonları için 4 bin 258 lira olarak belirlenen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 723 lira ila 5 bin 589 lira arasında değişecek. Değerleme ücreti, AVM, hastahane, sağlık tesisi, okul, sinema salonu, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.316 lira ila 6 bin 387 lira arasında olacak.

REKLAM

HER RAPOR BAŞINA 4 LİRA GAYRİMENKUL BİLGİ MERKEZİ PAYI

Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere, değerleme raporu başına 4 lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek. Söz konusu tutarlar Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ'ye aktarılacak. Bu ücret raporun teslim süresiyle ilişkilendirilemeyecek.

Tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınacak. Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacak.