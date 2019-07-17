Ekonomi Tek şube ile 4,6 milyar TLlik büyüklüğe ulaştı
EMLAK

Emlakbank tek şube ile 4,6 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı

Tek şube ile 4,6 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı

18 yıl aradan sonra geçtiğimiz Mart ayında yeniden hizmete giren Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın geldiği noktaya ilişkin bilgi veren Genel Müdür Deniz Aksu, yılın ilk yarısında tek şube ile 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını kaydetti.

Haber Merkezi AA
​Emlakbank.
​Emlakbank.

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayısını da 500'e çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Aksu, bankanın tek şubeyle yılın ilk yarısında 4,6 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştığını yıl sonunda ise hedeflerinin 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük olduğunu açıkladı.

Aksu'nun açıklamaları şöyle;

- Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık.

- İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık.

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu

- Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayımızın 500 civarında olmasını hedefliyoruz.

- Biz Türkiye’nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık.

- Yıl sonunda 1 milyar TL’lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var.

- Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir.

- Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası.

- Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor.

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