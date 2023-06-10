En çok Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa İstanbul’un, dünyadaki organize borsalar arasında 2022 yılında, dolar bazında yüzde 105 ile en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından hazırlanan ‘Türkiye Sermaye Piyasası 2022’ raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde 91 borsadan, 70’i yılı kayıpla tamamlarken, Borsa İstanbul 8 sıra yükselerek en değerli borsalar arasında 30’uncu basamakta yer aldı. 2022 yılında halka arzlarla adından söz ettiren Borsa İstanbul’da 7 Haziran’da açıklanan verilere göre, yatırımcıların yüzde 72,11’ini yerliler, yüzde 27,89’unu ise yabancılar oluşturuyor. Yerli yatırımcıların portföy büyüklüğü 1,9 trilyon liraya yaklaşırken, yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 727 milyar lirayı buluyor.

PİYASA DEĞERİNDE 8 SIRA YÜKSELDİ

Rapora göre, New York Borsası 24 trilyon doları aşan piyasa değeriyle 2022 yılında dünyanın en değerli borsası olma unvanını korudu. Nasdaq OMX 16,2 trilyon dolarla ikinci sırada, Şanghay 6,7 trilyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Borsa İstanbul 330 milyar dolar piyasa değeriyle 2022’de 8 sıra yükselerek 30’uncu sırada kendine yer buldu. Dünya borsalarının toplam piyasa değerinin ilgili ülkelerdeki GSYH’ye oranı yüzde 61 olurken, Borsa İstanbul’un piyasa değeri önceki yıla kıyasla 19 puan artarak Türkiye GSYH’sinin yüzde 36’sına ulaştı.

ABD BORSASI EN FAZLA KAYBETTİRENLER ARASINDA

Gelişmiş 23, gelişmekte olan 24 ülkenin büyük ve orta ölçekli şirketlerinin performansını yansıtan MSCI ACWI Endeksi, 2022 yılını dolar bazında yüzde 18, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi ise yüzde 20 kayıpla tamamladı. Geçen yıl 91 borsadan sadece 21’i pozitif getiri sağlarken, 70 borsa yılı kayıpla tamamladı. Ana endeks verilerine göre, 2022 yılında organize borsalar arasında dolar cinsinden en fazla getiriyi sağlayan ikinci borsa yüzde 79 ile Zimbabve olurken, Arjantin Borsası yüzde 40 getiriyle üçüncü, Şili Borsası ise yüzde 27 oranıyla dördüncü sırada yer aldı. En fazla kayıp yaşanan 10 borsadan 4’ü Afrika, 4’ü Asya ülkeleri borsaları, birisi ABD, diğeri ise Polonya Borsası oldu.

BORSAYA KOTE ŞİRKET SAYISI 56 BİNİ AŞTI

83 borsaya ilişkin kote şirketlerin toplam piyasa değeri 2022 sonunda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 101 trilyon dolara geriledi. Geçen yıl dünya borsalarındaki toplam piyasa değerinde yaşanan azalışın yarısı ABD borsalarından geldi. Piyasa değeri açısından; New York Borsası (NYSE) önceki yıla göre yüzde 13, Nasdaq OMX ise yüzde 33 değer kaybetti. Piyasa değeri 40 trilyon dolara gerileyen ABD borsalarındaki şirketlerin, dünya borsalarından aldıkları pay da yüzde 39,6’ya düştü. Bu oran 2021’de yüzde 41 olarak gerçekleşmişti. Dünyada yatırım fonları ve holdingler hariç 87 borsaya kote olan yerli, yabancı şirket sayısı ise 56 bin 807 oldu. İncelenen borsalar arasında en fazla şirketin kote olduğu borsa 6 bin 655 ile Hindistan Bombay olurken, 462 şirketin kote olduğu Borsa İstanbul ise 87 borsa arasında iki basamak yükselerek 28’inci sıraya çıktı.

Pay senedi işlem hacmi 203 trilyon dolara geriledi

TSPB'nin ‘Türkiye Sermaye Piyasası 2022’ raporuna göre, 2022'de dünyada pay senedi işlem hacmi yüzde 6 azalarak 203 trilyon dolara geriledi. Borsa İstanbul pay senedi işlem hacminde, dünya pay senedi işlem hacminin aksine dolar bazında yüzde 23 artış yaşandı.

Türkiye'nin yatırım fonu portföyü dolar bazında yüzde 79 artışla 36 milyar dolara yükseldi. Türkiye, dünya sıralamasında 31'inciliğe çıktı.







