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Ekonomi

En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarak düzenleme komisyondan geçti: Nisan ayı itibariyle geçerli olacak

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının nisan ayından itibaren dosya bazında geçerli olacağını ve düzenlemeden 8.8 milyon emeklinin yararlanacağını bildirdi. Zamlı ikramiyeler de 21 Nisan’dan önce EYT’liler dahil 15.6 milyon emekliye ödenecek.

07:56 . 28/03/2023 Salı
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.


Kabul edilen teklife göre; muharip gazilere verilen şeref aylığı ile vatani hizmet tertibi aylıklarının, sosyal güvence olup olmadığına bakılmaksızın net asgari ücrete yükseltilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda halihazırda 2 bin 961 TL olan şeref aylığının 8 bin 847 TL'ye çıkarılması amaçlanıyor.


Kanun teklifi ile yüksek yargı ve üyelerinin maaş ve emekli aylıklarının Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı ve üyeleri ile eşitlenmesi hedefleniyor. 31 Aralık 2012 tarihinden önce İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılmış olan fazla veya yetersiz işsizlik ödeneği tutarının da silinmesi düzenleniyor.  

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılıyor. 1100 TL olan bayram ikramiyesine 900 TL ilave eklenerek, 2 bin TL’ye çıkması öngörülüyor. Düzenleme ile; en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak düzenleniyor. Merkezi yönetim ve kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) geçici işçi statüsünde çalışanların sürekli işçi kadrosuna alınmasının da önü açılıyor.


Nisan ayından itibaren geçerli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının nisan ayından itibaren dosya bazında geçerli olacağını ve düzenlemeden 8.8 milyon emeklinin yararlanacağını bildirdi. Zamlı ikramiyeler de 21 Nisan’dan önce EYT’liler dahil 15.6 milyon emekliye ödenecek.





 


#Emekli maaşı zam
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Meclis
#Maaş
#Emekli maaş
35 dakika önce
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