Ekonomi En iyi dördüncü ülke Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En iyi dördüncü ülke Türkiye

OECD’ye göre; Türkiye vergi gelirlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı bakımından en iyi dört ülkesinden biri. Meksika, Şili ve İrlanda’nın ilk üç ülke olarak sıralandığı listenin dördüncü sırasında Türkiye, beşinci sırasında ise Güney Kore var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğal zengin kaynakları bakımından zengin olmayan ülkelerin ana gelir kaleminin başında vergiler geliyor. Ülkeden ülkeye farklılık gösterse de kimi ülkeler için ise vergiler en büyük gelir kalemi olarak dikkat çekiyor. Hal böyle olunca hangi ülke ne kadar vergi topluyor veya ülkelerin topladığı vergilerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranları merak ediliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkeler için her yıl bu rakamları yayınlıyor.

2016’DA BİR MİKTAR ARTTI

Türkiye, OECD ülkeleri arasında vergi gelirlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı en düşük ülkeler arasında yer alıyor. OECD’nin hafta içi yayınladığı ve 2016 yılı verilerinden derlediği rapora göre; Türkiye Meksika, Şili ve İrlanda’nın ardından vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı en düşük 4’üncü ülke oldu. Türkiye’nin vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı, 2016 yılında, yüzde 25,5 düzeyinde gerçekleşti. Bir yıl önce yüzde 25,1 olan bu oranda küçük de olsa bir artış kaydedildi.

17 ÜLKE ORTALAMADAN DAHA FAZLA VERGİ TOPLUYOR

Rapora göre, 2016 yılında, vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı OECD ortalaması yüzde 34,3 oldu. Bu ortalamanın üzerine 17 ülke çıkarken, 16 ülke ortalamanın altında kaldı.Vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı yüzde 17,2 olan Meksika OECD sıralamasında en iyi ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi yüzde 20,4 ile Şili, yüzde 23 ile İrlanda izledi. Yüzde 25,3 ile Türkiye en iyi dördüncü ülke olurken, GSYİH’nın yüzde 26’sı kadar vergi toplayan ABD ve yüzde 26,3’ü kadar vergi toplayan Kore, Türkiye’yi takip eden ülkeler oldu.

EN YÜKSEK DANİMARKA

  • Söz konusu dönemde, vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı en yüksek ülke yüzde 45,9 ile Danimarka oldu. Bu ülkeyi yüzde 45,3 ile Fransa, yüzde 44,2 ile Belçika, yüzde 44,1 ile Finlandiya ve İsveç, yüzde 42,9 ile İtalya izledi.

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