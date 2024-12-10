EN YAKIT'ta hedef 500 istasyon

EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, 2024'ü değerlendirdi, 2025 hedeflerini paylaştı.
2024'ü Türkiye genelinde 220 şarj istasyonu ile kapatmaya hazırlanan Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, hedef büyüttü. Şirket yeni yılda 500 adet şarj istasyonuna ulaşmayı planlıyor.
Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, yeni yılda 500 adet şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyor.
Her gün yeni istasyonlarla araç sahiplerini kapsamaya devam ettiklerini belirten
EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, 2024'ü değerlendirdi, 2025 hedeflerini paylaştı:
2024'TE % 100 BÜYÜME
2024'TE % 100 BÜYÜME
Şenses
"2024 yılını 220 cihaz civarı ile kapatıyoruz. 2024 yılını bir önceki yıla göre % 100'ün üzerinde gerçekleşme oranı ile kapattık. Bu durumdan EN YAKIT olarak memnunuz" dedi. Şu an Türkiye'de yaklaşık 160 bin elektrikli araç bulunduğunu, bu rakamın yıl sonu itibarıyla 174 bini bulacağını hatırlatan Şenses "Biz EN YAKIT olarak bu araçların % 23'üne hizmet veriyoruz, 2024 yıl sonu itibarıyla pazar payımız % 24’e ulaşır. 2024 sonu itibarıyla 42 bin aktif müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz"
dedi. Şenses özellikle filo müşterilerimizin de keyifle kullandığı En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisi ile kurumsal olarak yaklaşık 3.000 müşteriye ulaştıklarını da söyledi.
2025'TE HEDEF TÜM TÜRKİYE
2025'TE HEDEF TÜM TÜRKİYE
Tayfun Şenses, EN YAKIT'ın yeni yıla ilişkin hedefleriyle ilgili de şunları söyledi:
"Müşterilerimize sunduğumuz kaliteli iş birliklerimizi, 7/24 müşteri hizmetlerimiz ve sadakat programlarımızı geliştirip ve farklılaştırarak 2025 yılında yeni projelerimizle kullanıcılarımızı memnun edeceğiz. 2025 yılında 500 adet yüksek hızlı şarj istasyonuna ulaşmak için yatırım planlamalarımızı yaptık. Bu konuda yatırım ekiplerimiz doğru lokasyonları bulmak için çalışmalarına devam etmektedir. Mevcutta Türkiye’deki otoyolların % 90’ında EN YAKIT olarak hizmet veriyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm Türkiye genelindeki otoyollarda % 100 olarak faaliyet göstereceğiz"
dedi.
MÜŞTERİLERİ DİNLİYORUZ
MÜŞTERİLERİ DİNLİYORUZ
Şenses
"2025 yılında da artan ivmeyle devamlı gelişerek müşterilerimize en iyi hizmeti sunma hedefindeyiz. Bu yıl ve geçmiş yıllarda yaptığımız gibi müşterilerimizin şarj esnasında veya sonrasında müşteri hizmetlerine iletilen önerileri, değerlendirip aksiyon alıp müşterilerimizi dinlemeye devam edeceğiz bu konudaki hedefimiz kullanıcı dostu uygulama ile müşterilerimize maksimum verimde bir hizmet sağlamaktır"
diye konuştu.
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