EN YAKIT'ta hedef 500 istasyon

"2024 yılını 220 cihaz civarı ile kapatıyoruz. 2024 yılını bir önceki yıla göre % 100'ün üzerinde gerçekleşme oranı ile kapattık. Bu durumdan EN YAKIT olarak memnunuz" dedi. Şu an Türkiye'de yaklaşık 160 bin elektrikli araç bulunduğunu, bu rakamın yıl sonu itibarıyla 174 bini bulacağını hatırlatan Şenses "Biz EN YAKIT olarak bu araçların % 23'üne hizmet veriyoruz, 2024 yıl sonu itibarıyla pazar payımız % 24’e ulaşır. 2024 sonu itibarıyla 42 bin aktif müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz"