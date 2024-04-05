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Ekonomi

Enerji depolamada küresel lig hedefi

Vestel'in mobilite ve enerji depolama sistemleri alanında faaliyet gösteren birimi Vestel Mobilite, üç yıl içinde en az bir milyar dolar büyüklükte bir şirket haline gelmeyi hedefliyor.

Ekonomi Servisi
04:00 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 06:48 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ergün Güler
Ergün Güler

Vestel CEO'su Ergün Güler, mobilite şirketinin faaliyet alanlarını elektrikli araç elektroniği, şarj istasyonları ve kurumsal elektrik depolama sistemleri olarak belirlediklerini anlatarak, "Mobilite tarafında bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Bu değişiklikte yeni oyuncu olabilmeyi amaçlıyoruz. Burada üssel bir büyüme hedefliyoruz" dedi. Şirketin milyar dolar ciro veya piyasa değerinde olmasını hedeflediklerini ifade eden Güler, "Milyar dolar derken bir milyar dolar değil, birkaç milyar dolarlık şirket oluşturmaktan bahsediyoruz. Bu milyar dolarlık şirketi ne zaman yapacağız? Üç yıl içinde yapacağız, bu konuda iddialıyız" diye konuştu. Şirketin kurumsal ve şebeke tipi elektrik depolama sistemleri konusunda batarya üretimine geçip geçmek istemediği sorusuna "dikeyde var olmak" istedikleri cevabını veren Güler, "Bu konuda Desay ile anlaşma imzaladık. Burada LFP cinsi batarya konusunda Desay ile nasıl üretim yapabiliriz sorusu var" ifadelerini kullandı.


#Ekonomi
#enerji
#Vestel
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