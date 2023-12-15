Enerji gelirleri gençlere

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde soru ve eleştirileri yanıtladı. Bakan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla aileyi ve gençleri önceleyen hizmet anlayışının, enerji ve maden politikalarını da şekillendirdiğini söyledi. Bayraktar, "Petrol ve doğal gaz üretimimizi artıracağız, buradan elde edilen gelirleri de başta aile ve gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin tüm fertlerinin hizmetine sunacağız. Enerji ithalatındaki ezberleri bozacak ve inşallah dışa bağımlılığımızı ülkemizin gündeminden çıkaracağız" diye konuştu.

412 TANE NÜKLEER SANTRAL VAR

Bayraktar, CHP'den gelen 'dünya nükleerden vazgeçerken biz nükleer enerjiye yöneliyoruz' eleştirisini gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dünyada 412 nükleer santralin aktif bir şekilde elektrik ürettiğini söyleyen Bayraktar, “Birçok gelişmiş ülkenin elektrik ihtiyacının büyük kısmı nükleer enerjiden temin ediliyor” dedi. Bakan, 17 ülkede 58 tane yeni reaktörün inşasının da sürdüğü bilgisini verdi. Dünyada enerjinin yüzde 10'unun nükleerden karşılandığını ifade eden Bayraktar, "Biz de elektrik talebimizin yüzde 10'unu nükleerden karşılayalım istiyoruz. Dünya nükleere doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

KAPASİTE ŞU ANDA 76 BİN MEGAVAT

GES kapasitelerinin ocak ayında tekrar açılacağını söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu: "10 bin megavat lisanslı, yaklaşık 26 bin megavat lisanssız, 33 bin megavat depolamalı ve 5 bin 400 megavat yani toplam 76 bin megavatlık kapasiteyi şu anda biz tahsis etmiş durumdayız."

Sahra Altı Afrika'ya ‘elektrik’ desteği

Bayraktar, dünyada 760 milyon insanın elektriğe erişiminin bulunmadığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2015 G20 Dönem Başkanlığı döneminde başlattığı Sahra Altı Afrika elektriğe erişim programını yeni dönemde tekrar dünya gündemine getireceğiz" açıklamasında bulundu. Ayrıca Bakan Bayraktar, 2024 yılında Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğal gazı götürmeyi hedefle-diklerini sözlerine ekledi.







