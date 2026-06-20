Enerji hattı mağduruna AYM'den emsal karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), üzerinden yüksek gerilim hattı geçen bir taşınmazla ilgili açılan tazminat davasında mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hissedarı oldukları araziye enerji nakil hattı geçirilmesi nedeniyle Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) karşı kamulaştırmasız el atma gerekçesiyle dava açan başvurucuların talebi, ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiş, karar Yargıtay tarafından da onanmıştı. İdare, hat ve direkler için yıllar önce kamulaştırma yapıldığını, bedellerin dönemin maliklerine ödendiğini ve gerekli irtifak haklarının tesis edildiğini savunmuştu.

GEREKÇE YETERSİZ BULUNDU

Başvurucular ise taşınmazın önceki maliklerine herhangi bir ödeme yapılmadığını ve kamulaştırmaya ilişkin gerekli belgelerin bulunmadığını ileri sürdü. AYM kararında, başvurucuların iddialarını somut verilere dayandırdığına dikkat çekilirken, ilgili tapu müdürlüğünün de söz konusu belgelere rastlanmadığını bildirdiği belirtildi. Yüksek Mahkeme, Yargıtay kararında önceki maliklerin gerekli işlemleri yaptığı yönünde bir sonuca varıldığını ancak bu sonuca hangi delillerle ulaşıldığının ortaya konulmadığını vurguladı.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLECEK

AYM, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vererek dosyanın yeniden yargılama yapılması amacıyla Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Kararda ayrıca başvuruculara toplam 40 bin lira yargılama gideri ödenmesine karar verildi. Karar, enerji nakil hatları nedeniyle geçmişte kamulaştırma yapıldığı belirtilen taşınmazlarda sonraki maliklerin de hak kaybı iddiasıyla yargıya başvurabilmeleri açısından emsal niteliği taşıyor.







