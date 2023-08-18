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Ekonomi

Enerjide aramaya yerli ekipman

Derin denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde üretimin aksamadan devam etmesini sağlayacak elektrik koruma cihazı üretildi. MTA tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SP-Rezistivite Probu ve Termik Probu aktif olarak sahada kullanılmaya başlandı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye alternatif enerji kaynaklarının yanında bu alandaki teknoloji yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Enerjide dışa bağımlılığı bitirecek politikalar rüzgar, güneş ve hirdoloji gibi farklı sahalarda sürdürülüyor. Karada ve denizde devam eden petrol veya doğal gaz arama faaliyetlerinde çalışan personelin işlerini kolaylaştıracak teknolojik ekipmanların geliştirilmesi sürecine de devam ediliyor. Bu alandaki Ar-Ge faaliyetleri olumlu sonuçlarını vermeye başladı.

SAHA SONDAJLARI İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

Enerji alanındaki yatırımlar yerli ve milli ekipman üretimini de beraberinde getiriyor. Yerli kaynakların tespitine yönelik arama ve sondaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tespit edilen kaynaklar en kısa sürede ekonomiye kazandırılıyor. Bu kapsamda bir tarafta derin denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim sondajları, diğer tarafta ise karadaki aramalar sürüyor.

ELEKTRİK KORUMA CİHAZI ÜRETTİ

Bu kapsamda yer altına uygulanan elektrik akımının oluşturduğu potansiyeli ölçen ve arama faaliyetleri esnasında bir arıza oluşması durumunda cihazları güç kaynağından ayırmak için kullanılan elektrik koruma cihazı üretti. MTA tarafından yapılan SP-Rezistivite Probu ve Termik Probu aktif olarak sahada kullanılmaya başlandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) faaliyetlerinde söz konusu teknoloji sayesinde verimlilik artışı bekleniyor.

AMAÇ VERİMLİLİK ARTIŞI

Ekonomiye kazandırılmak istenen ürünün üretiminde yerli ve milli ekipmanın kullanılması için de ciddi yatırımlar yapılıyor. Maden Tetkik Arama, jeofizik aramalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların yerli üretimini gerçekleştiriyor. Öte yandan ilgili keşiflerin hem özel hem de kamu sektöründeki şirketler tarafından daha aktif kullanılması bekleniyor. Güç kaynaklarının hayati önemli olduğu sondaj çalışmalarındaki verimlilik artarken kesinti nedeniyle arama faaliyetlerinin durması da engellenecek. Böylece en üst seviye performans ve verime ulaşılacak.



#Enerji
#Üretim
#Yatırım
#Ekonomi
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