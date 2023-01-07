Ekonomi Enerjide mini reaktör atılımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjide ‘mini reaktör’ atılımı

Güneş, rüzgar ve barajların ardından önümüzdeki aylarda enerji zincirine nükleeri ekleyecek olan Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda elektrik üretim portföyüne küçük modüler reaktörleri de dahil etmeyi planlıyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Enerjide ‘mini reaktör’ atılımı
Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda elektrik üretim portföyüne küçük modüler reaktörleri de dahil etmeyi planlıyor.

Güneş, rüzgar ve barajların ardından önümüzdeki aylarda enerji zincirine nükleeri ekleyecek olan Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda elektrik üretim portföyüne küçük modüler reaktörleri de dahil etmeyi planlıyor. Küçük modüler reaktörler (SMR), ünite başına 10 megawatt ile 300 megawatt arasında güç kapasitesine sahip gelişmiş nükleer reaktörler olarak sınıflandırılıyor. Geleneksel nükleer santraller için uygun olmayan yerlerde, yeterli iletim hatlarının ve şebeke kapasitesinin bulunmadığı alanlara kurulabiliyor.

KESİNTSİZ ÜRETİM

Sistem ve bileşenlerin fabrikada monte edilerek bir ünite halinde kurulum için başka yere taşınmasını mümkün kılan tasarımı ile SMR’ler düşük karbon salımı yaparak elektrik üretebiliyor. Kesintisiz çalışabilme kabiliyetine sahip olan reaktörler yakıt değiştirmeden uzun yıllar çalışabiliyor. Dünya genelinde birçok ülke ve şirket söz konusu yeni nesil santrallerin hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Rusya, Arjantin, Kanada, Çin, Güney Kore ve ABD’de de yapım ve lisanslama aşamasında SMR’ler bulunuyor. Henüz lisanslanmamış yenilikçi reaktörler ve nükleer endüstri için yeni olan modüler üretim yöntemleri dâhil olmak üzere 18 ülkede 70’den fazla SMR tasarımı geliştiriliyor.

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