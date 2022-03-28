Enerjide yoğun diplomasi trafiği: 13 iş birliği anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın Fransa’nın başkenti Paris’teki genel merkezinde düzenlenen, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Son yıllarda izlediği aktif enerji politikasıyla enerjide arz güvenliğini garantiye alan ve kaynak çeşitliliğini her geçen gün artıran Türkiye, küresel arenada da diplomasi trafiğini aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye, Bakanlık düzeyinde 40 farklı ülkeyle temasta bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan, Meksika, Romanya, İspanya, Angola, Sudan, Cibuti, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Azerbaycan, Cezayir, KKTC, Libya, IKBY, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Türkmenistan'dan mevkidaşları ile bir araya gelirken, farklı ülkelerdeki birçok etkinliğe de katıldı.

TEMASLAR SONRASI ORTAKLIK ADIMLARI

Enerjide gerçekleştirilen yoğun diplomasi trafiği masada da önemli adımlar atılmasını sağladı. Çalışmalar iş birliği olarak çeşitli ülkelerle imzalanan 13 anlaşmaya da yansıdı. KKTC, Angola, Sudan, Cibuti, Kırgızistan, Nijerya, İspanya, BAE ve Azerbaycan ile yenilenebilir enerjiden madenciliğe kadar birçok farklı alanda anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yarın Orta Asya’nın önemli enerji ülkelerinden Özbekistan’a ziyaret gerçekleştirecek. Bu görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birinin enerji olması bekleniyor.

KÜRESEL ŞİRKETLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Küresel piyasaların en önemli gündem maddesinin enerji krizi olduğu ortamda altyapısına yönelik yatırımları artıran Türkiye, aynı zamanda enerji dönüşümüne yönelik adımlarını da sürdürüyor. Bununla beraber, artan enerji fiyatlarına karşı uygulanan sübvansiyonla tüketicilerin enerji krizinden en az ölçüde etkilenmesi sağlandı. Küresel arenadaki temaslar ve enerji anlaşmalarının yanı sıra global düzeydeki enerji şirketleri ile de yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Andritz Hydro, BP, Siemens, GE Renewable Energy, TATNEFT, ROSATOM, INTERRAO, Nippon KOEI, Qatar Petroleum ve MEDEF üst düzeyde görüşülen şirketler oldu.

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İSRAİL GAZI İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in nisan ayı ajandasında ise kritik bir ziyaret bulunuyor. Dönmez, İsrail ile 14 yıl sonra başlayan normalleşme adımlarını, enerji alanında yeni iş birliklerine dönüştürmek için bu ülkeye gidecek. Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa’ya gaz taşıyacak Kuzey Akım 2’nin rafa kalkmasıyla, Türkiye stratejik bir öneme sahip oldu. İsrail temasları kapsamında Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması gündeme gelecek.

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