Enerjideki sübvansiyon bakanlıkların bütçesini aştı

Bu yılın sonu itibarıyla Hazine, 3 yıl boyunca konut ve işyerlerine toplamda 128 milyar 200 milyon liralık sübvansiyon desteği sağlamış olacak. Bu rakam pek çok bakanlığın bütçesini de geride bırakıyor. 2025 yılı bütçesinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 33 milyar 956 milyon lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 38 milyar 361 milyon lira ayrıldı. Yine Ticaret Bakanlığı’na 56 milyar 117 milyon lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 64 milyar 643 milyon lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 82 milyar 740 milyon lira ödenek oluşturuldu.