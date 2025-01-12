Avrupa Rusya ile enerji bağını koparamıyor: Gaza ambargo var LNG'ye yok

Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan süreçte Rus gazına uygulanan ambargolarla, enerji arzında sorun yaşayan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, geçtiğimiz 2 yılda enerji krizini derinden hissetti. Küresel enerji denklemini sarsan kriz ve sonrasında yaşanan kutuplaşmayla birlikte Avrupa, Rus gazında bağımlılık oranını önemli ölçüde düşürmeyi başarmış gibi görünse de Rusya’dan LNG ihracatına yüklendi. Savaş döneminde doğal gazda Rusya’ya bağımlılık oranı yüzde 40 olan AB ülkeleri, günümüzde bu oranı yüzde 8’e kadar düşürdü.

TİCARET KESİLMEDİ YÖNTEMİ DEĞİŞTİ

Geride kalan süreçte LNG’nin (sıvılaştırılmış doğal gaz) payını önemli ölçüde artıran AB üyesi ülkelerin, ithalatında LNG’nin payı yüzde 42'yi buldu. Avrupa ülkeleri, 2023'te 134 milyar metreküp LNG ithal etti. Fransa 30 milyar metreküp ile en büyük ithalatçı oldu. Rusya'nın LNG ihracatında AB ülkelerinin payı ise 2021'in ocak-temmuz döneminde yüzde 39 seviyesindeyken, bu oran 2022'de yüzde 49'a, 2023'te yüzde 52'ye tırmandı. Rusya’nın Avrupa Birliği’ne LNG ihracatı 2021’de 18,2 milyar metreküp iken, 2022’de 21,2 milyar metreküpe çıktı.

RUSYA LNG’NİN YARISINI AVRUPA’YA SATIYOR

Avrupa’nın 2023’teki LNG ithalatının 18 milyar metreküpünü Rus LNG’si oluşturdu. Geçtiğimiz yılın haziran ayında AB’nin kabul ettiği 14’üncü yaptırım paketi LNG ticaretini engelliyor gibi görünse de, Avrupa ülkeleri, Rusya’dan LNG ihracatını durdurmak bir yana azaltmıyor bile. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, daha önce yaptığı açıklamada, AB'nin Rus LNG'si alımını durdurmak gibi bir planı olmadığını dile getirmişti. Rusya'nın deniz yoluyla sağladığı süper soğuk LNG ihracatının yaklaşık yarısını Avrupa ülkeleri alıyor. Avrupa, halihazırda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebinin 2 katı kadar ithalat kapasitesine sahip ve planlanan projeler inşa edilirse bu, 2030'a kadar 4 katına çıkaracak. Böylece LNG ithalat kapasitesi kapasitenin 568 milyar metreküpe çıkması bekleniyor.

Elde kalan tek boru hattı TürkAkım

Ukrayna'nın, Rus doğal gazının topraklarından geçerek Avrupa ülkelerine ulaşmasını sağlayan anlaşmayı yenilememesiyle birlikte TürkAkım, Rus doğal gazının Avrupa'ya girişini sağlayan tek hat haline geldi.

En büyük tedarikçi Norveç

Avrupa’nın doğal gaz tedarikçisi Norveç’te doğal gaz üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 124 milyar metreküp ile rekor seviyeye ulaştı. 2022’de Norveç’ten gelen gaz, Avrupa Birliği'nin tüm ithalatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu. Norveç'in gaz üretimim 2025’de yıllık yüzde 2,9 düşüşle 120,4 milyar metreküpe ineceği tahmin ediyor.







