20 milyon hane doğal gazımızı kullanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sivas'ın Hafik ilçesine doğal gaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Törende yaptığı konuşmada, 10 ay önce yola çıkılan çalışma kapsamında ilçeyi doğal gaza kavuşturduklarını söyleyen Bayraktar, "İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'deki 20 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanır hale geleceğiz. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi enerjide bağımsız kılmaktır" dedi.

NÜFUSUN %85'İNE DOĞAL GAZ VERİLDİ

Doğal gazın rahatlık, konfor, temiz hava ve çevreyle uyumlu olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef ve vizyon doğrultusunda hamdolsun, bugün Türkiye'de 81 ilde, 908 yerleşim yerinde, 222 organize sanayi bölgemizde doğal gaz var. Hamdolsun, nüfusumuzun yüzde 85'i bugün doğal gaza erişebiliyor. Karaya 170 kilometre mesafeden doğal gazı çıkartıyoruz."

Hedefimiz enerjide bağımsızlık

Üretilen doğal gazı 3 milyon haneye verir hale geldiklerine dikkat çeken Bayraktar, "Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi enerjide bağımsız kılmaktır. Şırnak'ta, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, günde 71 bin varili aşan petrolü üretir hale geldik. Kendi kaynaklarımızla enerjimizi karşılamak istiyoruz" diye konuştu.







