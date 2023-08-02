Enerjinin üssü Türkiye

TPAO, halihazırda Azerbaycan’da Azeri Çırak Güneşli Projesi’nden günlük ortalama 8 bin 251 varil petrol, Şah Deniz Projesi’nden 60 bin 594 varil doğal gaz ve 14 bin 266 varil petrol kondensat elde ediyor. Irak Missan Projesi’nden 4 bin 696 varil, Badra Projesi’nden bin 484 varil petrol, Siba Projesi’nden ise 4 bin 48 varil kondensat üretiliyor. Yine Rusya’da Baytugan Sahası’ndan da 3 bin 858 varil petrol üretiliyor.