Enerjinin üssü Türkiye

TPAO, halihazırda Azerbaycan’da Azeri Çırak Güneşli Projesi’nden günlük ortalama 8 bin 251 varil petrol, Şah Deniz Projesi’nden 60 bin 594 varil doğal gaz ve 14 bin 266 varil petrol kondensat elde ediyor. Irak Missan Projesi’nden 4 bin 696 varil, Badra Projesi’nden bin 484 varil petrol, Siba Projesi’nden ise 4 bin 48 varil kondensat üretiliyor. Yine Rusya’da Baytugan Sahası’ndan da 3 bin 858 varil petrol üretiliyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olan Rusya’dan başlayarak Orta Doğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki doğal gaz yataklarını işleten ülkeler, TPAO’nun altyapısını ve Türkiye’nin Batı’nın enerji kapısı olma özelliğini değerlendirmek istiyor.
DEPOLAMA VE TAŞIMA
Türkiye’nin alandaki deneyimi, bilgi birikimi ve teknolojik kapasitesi, özellikle Orta Doğu ülkelerini Türkiye’ye yöneltiyor. Cezayir, Libya, İsrail ve Mısır gibi ülkeler petrol saha hizmetleri, depolama, petrol ve petrol ürünleri ticareti, taşımacılık ve baz istasyonları kurma konularında TPAO’nun deneyiminden faydalanmak istiyor. Malezya ve Brezilya ile de görüşmeler devam ediyor.