Enerjiyi yerli yatırımla dönüştürecek

Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımları küresel devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak, Huawei Türkiye, Partner EGS'nin ülkemizde gerçekleştireceği Inverter üretimine destek verecek. Partner EGS de bu iş birliği çerçevesinde, Inverter üretimi için yeni bir fabrika ve üretim hattı kurmaya hazırlanıyor. Türkiye pazarına duydukları güvene değinen Huawei Türkiye Digital Power CEO’su Gavin Zhao, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Inverter ekipmanının yerel üretimi ise yerelleşme ve yeşil enerji stratejimizin önemli bir örneğini teşkil ediyor. Yerel iş ortaklarımızla birlikte, daha yeşil bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmayı umut ediyoruz” dedi.





300 MİLYON DOLARLIK İTHALATA YERLİ HAMLE

Partner EGS CEO’su Dr. Alper Terciyanlı, “Şu an yaklaşık yıllık 300 milyon dolara yakın ithalatla ülke olarak bu alanda açık veriyoruz. Burada öncelikle şebeke ölçeğinde ürünlerle başlayarak ithal edilen ürünlerin, yerli ürünlerle ikamesini sağlamış olacağız. Buradaki iş birliğimizle de şirketin teknolojisini ve bu alandaki bilgi birikimini de içselleştireceğiz ve ülkemize bir teknoloji transferi gerçekleştiriyor olacağız. 2030 yılına geldiğimizde ülkemizde önemli ölçüde ihtiyacımız olan enerjiyi, yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edeceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.





ÜRETİM ÖNCE İÇ PİYASAYA SONRA İHRACATA

Alper Terciyanlı, söz konusu iş birliğini yerli üretim atılımı olarak değerlendirmediklerini ve Huawei gibi bir teknoloji devinin Türkiye’deki uzun dönem vizyonunu yansıtması bakımından da önemsediklerini söyledi. Üretimin 2024 yılı içinde başlayacağını belirten Terciyanlı, “İlk aşamada iç piyasaya üretimi sonrasında ihracatı planlıyoruz. Tesis kurulumu olarak İç Anadolu veya Marmara bölgesi civarında bir karar vereceğiz” dedi. İki şirket, bu güçlü iş birliği ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektörüne katkı sağlarken, Türkiye’nin temiz enerji alanındaki rekabet gücünü de artırmayı hedefliyor. Bu iş birliği aynı zamanda, Türkiye’nin enerji sektöründeki dönüşümünün hızlanmasına yardımcı olacak çevre dostu enerji çözümlerinin artırılması noktasında da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.



