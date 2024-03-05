Enflasyon eğitimden gıdalandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 4,53 artı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre; yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. Beklentilerin bir miktar üzerinde gelen enflasyonu eğitim, gıda, lokanta ve otel fiyatlarındaki yüksek artışlar etkili oldu. Ocak-şubat dönemini kapsayan iki aylık enflasyon yüzde 11,54 oldu.

EĞİTİMDEKİ AYLIK ARTIŞ %12’Yİ AŞTI

Şubatta fiyatı en fazla artan ürün grubu yüzde 12,76 ile eğitim oldu. Eğitimi yüzde 8,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 5,43 ile lokanta ve oteller takip etti. Bu uç ürün grubunun dışındaki artışlar, aylık ortalamanın altında kaldı. En az yükselen üç grup ise giyim ve ayakkabı (yüzde 0,20), alkollü içecek ve tütün (yüzde 0,49) ve yüzde ulaştırma (yüzde 2,85) oldu. Tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 21,78 ile orta öğretimde görüldü. Bu kalemdeki yüksek artış, özel okul ve kurslarda başlayan erken kayıtlardan kaynaklandı. Orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 16,99 ile tereyağı, yüzde 16,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ücreti izledi. Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,81 ile kuzu eti, yüzde 11,57 ile peynir, yüzde 10,99 ile taze süt yer aldı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ TAŞIMACILIKTA

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,64 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,64 ile halı ve diğer yer döşemeleri, yüzde 0,7 ile evle ilgili temizlik malzemeleri ve erkek giyimi takip etti.

Üretici enflasyonu 20 puan daha düşük

TÜİK verilerine göre; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,74 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 47,29 artış gösterdi. Üretim maliyetlerindeki yıllık artış, tüketici fiyatlarındaki artışın 20 puan gerisinde olması gelecek beklentisi için olumlu bir tablo oluşturuyor. Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29, imalatta yüzde 4,56 ve su temininde yüzde 0,81 artış hesaplanırken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış oldu.











