Enflasyon ekimde hız kesti

Aylık bazda en yüksek enflasyon yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 7,54 ile konut, yüzde 3,51 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Özellikle indirim kampanyalarının düzenlendiği ekimde gıda fiyatlarının aylık enflasyon ortalamasına yakın seyretmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz ayda fiyatı tek düşen kalem yüzde 0,18 ile ulaştırma oldu. Ekimde yıllık bazda ise en az artış yüzde 25,98 ile konutta yaşandı. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grubun yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller olduğu görüldü. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gözlendi.