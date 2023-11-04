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Ekonomi

Enflasyon ekimde hız kesti

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artarken, yıllık yüzde 61,36 ile yerinde saydı. Tüketici enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda hız kesti. Aynı dönemde yüzde 39,39 seviyesine gerileyen üretici enflasyonundaki yavaşlamanın ise daha belirgin olduğu görüldü.

Ekonomi Servisi
04:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 05:01 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçtiğimiz ay yüzde 3,43 arttı. TÜFE, yıllık bazda ise yüzde 61,36 seviyesinde gerçekleşerek yerinde saydı. Hem aylık hem de yıllık olarak incelendiğinde tüketici enflasyonunun hız kestiği anlaşıldı.


ÜRETİCİ FİYATLARINDA BELİRGİN YAVAŞLAMA

Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 1,94 yükselirken, yıllık yüzde 39,39’a geriledi. Veriler, yıllık tüketici ile üretici enflasyonu arasındaki farkın 22 puana kadar çıktığını gösterdi. Üretici fiyatlarındaki belirgin yavaşlamanın, önümüzdeki dönemde tüketici enflasyonunun düşüşüne yardımcı olması bekleniyor.


YILLIK EN AZ ARTIŞ KONUTTA GÖRÜLDÜ

Aylık bazda en yüksek enflasyon yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 7,54 ile konut, yüzde 3,51 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Özellikle indirim kampanyalarının düzenlendiği ekimde gıda fiyatlarının aylık enflasyon ortalamasına yakın seyretmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz ayda fiyatı tek düşen kalem yüzde 0,18 ile ulaştırma oldu. Ekimde yıllık bazda ise en az artış yüzde 25,98 ile konutta yaşandı. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grubun yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller olduğu görüldü. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gözlendi.


#ekonomi
#enflasyon
#TÜİK
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