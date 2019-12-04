Ekonomi Enflasyon hedefle uyumlu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon hedefle uyumlu

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu. Tüketici fiyatları ise yüzde 0,38 artarken, üretici fiyatları yüzde 0,08 düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Kasım ayı enflasyonu beklentilerden daha iyi bir şekilde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in dün açıkladığı verilerine göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.

Enflasyon rakamları

GİYİM VE AYAKKABIDA YÜZDE 2,69 ARTIŞ OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 0,59, haberleşmede yüzde 0,39, konutta yüzde 0,36 ve ulaştırmada yüzde 0,33 artış gerçekleşti. Kasımda ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,44 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,15 ile lokanta ve oteller olarak kayıtlara geçti.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN DOMATES

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,65 ile domateste görüldü.

Domatesi, yüzde 14,98 ile salatalık, yüzde 12,31 ile tost makinesi izledi. Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,76 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 9,41 ile taze fasulye, yüzde 8,16 ile çocuk botu, yüzde 6,35 ile ütü, yüzde 6,13 ile kadın botu, yüzde 5,24 ile elektrikli süpürge, yüzde 5,18 ile çocuk anorak kabanı yer aldı.

PORTAKALIN FİYATI YÜZDE 31 GERİLEDİ

Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 31,49 ile portakal geldi. Bunu yüzde 28,4 ile ıspanak, yüzde 23,82 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 22,88 ile karnabahar, yüzde 20,32 ile kivi, yüzde 18,25 ile pırasa, yüzde 16,06 ile beyaz lahana, yüzde 11,83 ile ayva izledi.

Yüzde 12’nin altında kalır

  • Fotoğraf :Arşiv
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirtti. Twitter hesabından kasım ayı enflasyon verilerini değerlendiren Albayrak, “Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir” ifadesini kullandı. Yeni Ekonomi Programı projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yıllık yüzde 10,56 olduğunu hatırlatan Albayrak, "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.”

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