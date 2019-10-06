Enflasyon için tedbir geliyor

Hükümet, gelecek 3 yılda kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı (YEP) enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yaparak enflasyonda atalet etkisini sınırlamayı hedefliyor. Böylece enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi hedeflenecek. Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine, YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak.

ENERJİ KONTRATLARINDA TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ

Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin yetiştirilmesi, alım garantili enerji kontratlarının yerlilik oranı da dikkate alınarak TL bazlı olması sağlanacak. Eşel mobil sistemi ile petrol fiyatlarındaki oynaklık da gözetilerek sınırlandırılacak. Ayrıca gıda enflasyonuna yönelik çeşitli adımlar da atılacak. Sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşvik edilecek. Hal yasası ile üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, ticaret kayıt altına alınacak. Gıda fiyatlarında mevsimsel dalgalanmaları engellemek amacıyla Toprak Mahsülleri Ofisi ile Et ve Süt Kurumu etkin ithalat ve ihracat uygulamaları, alım, satım ve depolama işlemleriyle gıda fiyatlarında dengelerin korunmasına destek verecek.