Enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Temmuz ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu. Şimdi gözler temmuz ayı enflasyon verilerinde. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Peki TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu mu? Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon yüzde kaç gelir?