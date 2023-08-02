Enflasyon rakamları yarın açıklanacak

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Temmuz enflasyon rakamları için geri sayım başladı! Rakamların açıklanmasına kısa süre kala enflasyon beklentisi açıklamaları da öne çıkıyor. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı sonrası 2023 ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 olarak kaydedilmişti.
Yedinci veriler açıklanacak
Yarın, yılın 7. enflasyon verilerini oluşturacak olan temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04, haziranda 3,91 olarak gerçekleşti.