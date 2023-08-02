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Ekonomi

Enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ağustos ayına girilirken gözler Temmuz enflasyon oranında! Haziran enflasyonu, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde 3,92 olarak açıklanmıştı.

12:00 . 2/08/2023 Çarşamba
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Temmuz enflasyon rakamları için geri sayım başladı! Rakamların açıklanmasına kısa süre kala enflasyon beklentisi açıklamaları da öne çıkıyor. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı sonrası 2023 ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 olarak kaydedilmişti.

Yedinci veriler açıklanacak

Yarın, yılın 7. enflasyon verilerini oluşturacak olan temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04, haziranda 3,91 olarak gerçekleşti.



#TÜİK
#enflasyon rakamları
#Ankara
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