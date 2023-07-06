Enflasyon son 1,5 yılın en düşüğünde

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,92, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 ile son 18 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,42 ile son 25 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,95, yurt içi üretici fiyatları yüzde 86,59 arttı. Ana harcama grupları itibarıyla haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 7,96 ile ulaştırma, yüzde 4,32 ile lokanta grubunda oldu. Haziranda aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 1,21 ile sağlık olarak kaydedildi.