Enflasyon son 1,5 yılın en düşüğünde

Arşiv.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,92, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 ile son 18 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,42 ile son 25 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,95, yurt içi üretici fiyatları yüzde 86,59 arttı. Ana harcama grupları itibarıyla haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 7,96 ile ulaştırma, yüzde 4,32 ile lokanta grubunda oldu. Haziranda aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 1,21 ile sağlık olarak kaydedildi.
LOKANTA VE OTELLER 1 YILDA %67,22 ZAMLANDI
TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Haziran 2022’ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 14,76 ile konut, yüzde 20,75 ile ulaştırma, yüzde 21 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi. Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.