Enflasyon şubatta da düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜFE, şubatta yıllık yüzde 55,18 oldu. Yıllık enflasyonda 4 ay üst üste düşüş gerçekleşti. Tüketici fiyatları, şubatta aylık yüzde 3,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,56 arttı.

ÜFE 15 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68’den yüzde 55,18’e gerilerken, Yİ-ÜFE yüzde 76,61 oldu. Böylece yıllık enflasyon, son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yurt içi üretici fiyatları ise 15 ayın en düşüğüne indi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

TÜFE'de ana harcama grupları itibarıyla şubatta bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekte yaşandı. En çok düşüş ise yüzde 1,76 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Yıllık bazda en çok fiyat artışı yüzde 74,34 ile lokanta ve otellerde olurken, en az artış yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabıda meydana geldi.

3 İLDE FİYAT DERLENEMEDİ

Öte yandan TÜİK, deprem bölgesinde yer alan Gaziantep, Malatya ve Hatay’da saha fiyatlarının derlenemediğini bildirdi. Üç bölge müdürlüğüne bağlı illerde "iş yeri barkod tarama verileri" ve "veri kazıma yöntemi" ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edildi.

Zam şampiyonu %24,56 ile sebze

Şubatta zam şampiyonu yüzde 24,56 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) oldu. Onu yüzde 14,47 ile alkollü içecek, yüzde 10,47 ile taze meyve izledi. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,4 ile kadın giyimde gerçekleşti. Ardından yüzde 2,10 ile veri işlem ekipmanı ve yüzde 1,92 ile çocuk giyim takip etti.







