Enflasyona ayarlı ilk indirim kasımda

Yüksek faize geçişte izlenen para politikasının benzeri indirim sürecinde de izlenecek. Bu çerçevede, faiz indirimi piyasaları tedirgin etmeyecek bir biçimde kademeli ve sürece yayılmış şekilde olacak. İndirim, döviz kurundan kaynaklı üretici enflasyonunu yukarı yönlü harekete sokmayacak düzeyde yapılacak. Bu şekilde üretici ve tüketici enflasyonları arasında makas farkının oluşmasının önüne geçilecek. Banka, yüksek faiz politikasını desteklemek için kullandığı yan ürünleri 2025 yılı için de sürdürmeye devam edecek. Edinilen bilgiye göre; Fed'in faiz indirim adımı, TCMB'yi de cesaretlendirdi. Para Politikaları Kurulu (PPK) faiz indirimi noktasında ABD'yi eksen almaya karar verdi. Piyasalarda Fed kararı sonrasında oluşan faiz indirimini satın alma eğiliminin, TCMB hedefleriyle de doğru orantılı olması için kasım ayı beklenecek.