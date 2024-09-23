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Ekonomi
Enflasyona ayarlı ilk indirim kasımda

Enflasyona ayarlı ilk indirim kasımda

Uğur Duyan
04:0023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Merkez Bankası
Merkez Bankası

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 4 yıl sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesiyle birlikte küresel piyasalarda başlayan rahatlama Türkiye'yi de etkiledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), önümüzdeki ayı pas geçip faiz indirimi için ilk adımı kasımda atacağı bildirildi. Piyasanın satın aldığı beklentilerle uyumlu olması beklenen faiz indiriminin, ilk aşmada 100 ila 150 baz puan arasında olması öngörülüyor.


MAKAS FARKINA GEÇİT YOK

Yüksek faize geçişte izlenen para politikasının benzeri indirim sürecinde de izlenecek. Bu çerçevede, faiz indirimi piyasaları tedirgin etmeyecek bir biçimde kademeli ve sürece yayılmış şekilde olacak. İndirim, döviz kurundan kaynaklı üretici enflasyonunu yukarı yönlü harekete sokmayacak düzeyde yapılacak. Bu şekilde üretici ve tüketici enflasyonları arasında makas farkının oluşmasının önüne geçilecek. Banka, yüksek faiz politikasını desteklemek için kullandığı yan ürünleri 2025 yılı için de sürdürmeye devam edecek. Edinilen bilgiye göre; Fed'in faiz indirim adımı, TCMB'yi de cesaretlendirdi. Para Politikaları Kurulu (PPK) faiz indirimi noktasında ABD'yi eksen almaya karar verdi. Piyasalarda Fed kararı sonrasında oluşan faiz indirimini satın alma eğiliminin, TCMB hedefleriyle de doğru orantılı olması için kasım ayı beklenecek.


PPK ÜÇ VERİYE BAKACAK

TCMB'nin; faiz indirimi noktasında 3 veriye bakacağı öğrenildi. Banka, 28-29 Ekim'de toplanacak Fed toplantısına odaklandı. Fed'in faizleri ikinci kez indirmesi halinde, TÜİK'in 4 Kasım'da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verisi ile Merkez Bankası'nın 8 Kasım'da paylaşacağı 4'üncü Çeyrek Enflasyon Raporu PPK'nın kararında etkili olacak.


BÜYÜK ADIMLAR NİSAN 2025'TE

Kaynaklar, ekim ayı enflasyonun beklentilerin altında gerçeklemesi halinde ilk indirimin 100 ila 150 baz puanla sınırlı kalacağını, yıl sonunda ise faiz oranının yüzde 47,5'e kadar çekileceğini ifade etti. Merkez'in faiz indiriminin Orta Vadeli Program (OVP) ve enflasyon raporuyla doğru orantılı olacağı aktarıldı. Bu kapsamda, faiz indiriminde yüklü adımlar enflasyonda düşüşün hızlanacağı 2025'in nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte atılacak.



#enflasyon
#merkez bankası
#ekonomi
#faiz

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