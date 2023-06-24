Enflasyona karşı kollar sıvandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi. TCMB ve TBB arasındaki görüşme İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Hafize Gaye Erkan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bankacılık sektörüyle bir araya geldiklerini belirterek, “Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı, kararlı, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim” diye konuştu. Fiyat istikrarının finansal istikrar için çok önemli olduğunu aktaran Erkan, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceklerini dile getirdi.

AMACIMIZ TOPLUMSAL REFAHIN ARTMASI

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise, geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, şöyle devam etti: "Orada da çok güzel bir toplantı olmuştu. Bugün de Merkez Bankası Başkanımız henüz çok kısa süre olmasına rağmen geldiler. Sektör temsilcilerinin tamamıyla bir araya geldik. Herkes tek tek görüşlerini söyledi.

Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla finansal istikrar ve tabii ki makro ekonomiden en rasyonel şekilde yönetiliyor olması. İnsanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çok iyi çalıştık, çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak bir ortamda geçen toplantı oldu."

Süreç kararlılıkla yönetilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, kararlılık mesajı verdi. İstanbul’a seyahatinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Şimşek, “Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası’nın açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir” ifadesini kullandı.











