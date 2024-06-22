Enflasyonda belirgin düşüş göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık sürecinde çalışan ve işveren kesim temsilcileriyle yapılan istişarelerde üzerinde uzlaşılan önerilerden birinin, doğrudan vergilerin payının artırılması olduğunu dile getirdi.





VERGİ REFORMUNU İSTİŞARE İLE YAPIYORUZ

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Teknik çalışmalarda doğal olarak çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir. Çalışmalar tamamlanıp resmi bir teklif niteliği kazanmadan yapılacak yorumlar, spekülasyondan öteye geçmeyecektir. Bu çerçevede, kaynağı şeffaf olmayan haberlere ve yetkili kişi ve kurumlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.





GELİR DAĞILIMI GÖZETİLECEK

Etki değerlendirmesinde temel çerçevelerinin vergide adaleti artırırken enflasyonist yan etki oluşturmamak, gelir dağılımını gözetmek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı korumak olduğunu bildiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Harcama ve gelir tedbirleriyle mali dengelerde sağlanacak iyileşme, haziran ayı ile başlayacak dezenflasyon dönemini destekleyecek, yıllık bazda trilyon Türk Lirası düzeyinde seyreden deprem harcamaları başta olmak üzere, kamu harcamalarını sağlıklı kaynaklarla finanse etme imkanı sunacaktır. Böylece, kamunun borçlanma ihtiyacı ve faiz giderleri de azaltılmış olacaktır. 2024 yılı başında milli gelire oranla yüzde 6,4 olarak öngördüğümüz bütçe açığının, yıl sonunda geçen yılki orana yakın düzeylerde gerçekleşmesini bekliyoruz. 2025 yılında ise deprem harcamalarının azaldığı döneme girilecek, bütçe açığımız çok daha düşük seviyelere gerileyecektir."





TÜKETİMLE DEĞİL DIŞ TALEPLE BÜYÜDÜK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 olan büyümede, programları ile uyumlu olarak tüketimin katkısı azalırken, dış talebin pozitif katkı verdiği daha dengeli bir yapının oluştuğuna işaret etti. Yılmaz, "Büyüme, ihracat ve istihdam artışı sürdürülürken, bütçe açığının ve cari açığın düştüğü, rezervlerin ve risk göstergelerinin iyileştiği sağlam bir zeminde; haziran ayından başlamak üzere aylık ve yıllık enflasyon oranlarında belirgin düşüş göreceğiz" değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, temmuz-eylül döneminde baz etkisinin de katkısıyla enflasyon oranında düşüşün hızlanmasını ve yıl sonunda oranın Merkez Bankası tahminlerine yaklaşmasını beklediklerini vurguladı.



