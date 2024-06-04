Enflasyonda zirve nokta: Yüzde 75.45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 3,37 oldu. Enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 75,45 ile Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Çekirdek göstergedeki ılımlı geri çekilme dikkat çekti. Nisanda yüzde 75,81 olan yıllık çekirdek enflasyon mayısta yüzde 74,98 seviyesinde hesaplandı. Böylelikle çekirdek enflasyon 14 ay sonra ilk kez manşet TÜFE'nin altında gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI YÜZDE 9,6 ARTTI

Ekonomi yönetimi, enflasyonun mayısta tepe noktayı görmesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçmesini bekliyor. Mayısta aylık olarak en çok fiyat artışı yaz sezonu hazırlıkları sebebiyle giyim ve ayakkabıda görüldü. Giyim ve ayakkabıda fiyatlar yüzde 9,6 arttı. Onu doğal gaz faturalarındaki desteğin sona ermesinin etkisiyle konut takip etti. Konut grubunda fiyatlar yüzde 7,08 yükseliş kaydetti. Konutun hemen ardından yüzde 5,63 artışla eğitim geldi. Ana harcama grupları itibarıyla mayısta bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,01 ile haberleşme oldu.

GIDA FİYATLARI HIZ KESTİ

Yıllık olarak bakıldığında mayısta en yüksek artış yüzde 104,80 ile eğitimde yaşandı. Eğitimi yüzde 93,21 ile konut; yüzde 92,94 ile lokanta ve oteller izledi. Hem aylık hem yıllık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerin ortalamanın altında olması dikkat çekti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde artış aylık yüzde 1,69, yıllık yüzde 70,14 oranında kayda geçti.

Memur ve emeklinin maaş zammı netleşiyor

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam temmuzda netlik kazanacak. Açıklanan mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerinin ardından 5 aylık maaş artış oranı belli oldu. Buna göre; işçi emeklisinin zam oranı mayıs ayı itibarıyla en az 22,72 seviyesinde hesaplandı. Memur ve memur emeklisinin beş aylık zam oranı da yüzde 17,38 oldu.

ÜFE 11 AYDIR TÜFE’NİN ALTINDA SEYREDİYOR

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) tarafında aylık olarak gerileme yaşanırken, yıllık bazda ise artış görüldü. Mayısta üretici fiyatları aylık bazda yüzde 1,96 ile sınırlı bir yükseliş kaydetti. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 55,66'dan yüzde 57,68 seviyesine çıktı. Mayıs ayıyla birlikte 11 aydır Üretici Fiyat Endeksi, tüketici enflasyonunun altında seyrediyor.

FİYATI EN FAZLA ARTANLAR (%)

* Kakao 15,51

* Erkek giyim 12,03

* Kadın giyim 9,39

* Şarküteri ürünleri 9,27

* Kahve 8,82

* Okul öncesi eğitim 8,03

* Oteller 7,26

* Taze meyveler 6,98

* Ekmek 5,43

* Sigaralar 4,87

FİYATI EN FAZLA DÜŞENLER (%)

* Sebze -12,14

* Yolcu taşımacılığı -9,30

* Yumurta VS. -5,99

* Araç yakıt ve yağları -3,11

* Likid hidrokarbonlar -1,45

* Kümes hayvanları eti -1,23

* Mücevheratlar -0,95

* Peynir 1,08

* Patates 1,47

* Makarna çeşitleri 1,66

Şimşek: En kötüsü geride kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğüne işaret ederek, "En kötüsü geride kaldı" ifadesini kullandı. Enflasyonla mücadelede geçiş döneminin böylece tamamlandığına, dezenflasyon sürecine girildiğine vurgu yapan Şimşek, şunları kaydetti: "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

Zam şampiyonu kakao

Tüketici fiyatları bazında bakıldığında mayıs ayında en fazla fiyat artışının yüzde 15,51 ile kakaoda (kakaolu ürünler hariç), en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 12,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde olduğu görüldü. Geçen ay kakaodaki (kakaolu ürünler hariç) fiyat artışını yüzde 12,03 ile erkek giyim, yüzde 9,39 ile kadın giyim izledi. Mayıs ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,27 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 8,82 ile kahve ve yüzde 8,03 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) gerçekleşti. Sebzeyi, yüzde 9,3 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, 5,99 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 3,11 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,45 ile likid hidrokarbonlar takip etti.







