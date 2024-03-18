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Ekonomi

Enflasyonist yeni vergi olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’de oranın yüzde 20’nin üzerine çıkmayacağını açıkladı.

04:00 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:16 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek.
Mehmet Şimşek.

Enflasyonist yeni vergiler olmayacağını belirten Bakan Şimşek, kurumlar vergisi ile gelir vergisinde de artış yapılmayacağını ifade etti.

KREDİ TÜKETİME DEĞİL ÜRETİME

Kredi kaynağını tüketime değil, üretime yönlendireceklerini anlatan Bakan Şimşek, gerekiyorsa ilave tedbirler alınacağının mesajını verdi. Bakan Şimşek, Merkez Bankası’nın kur hedefi olmadığını da söyledi. Bu durumun piyasalardaki spekülatif dalgalanmalara karşı Merkez Bankası’nın sessiz kalacağı anlamına gelmediğine dikkat çeken Bakan Şimşek, “Merkez Bankası fiyat istikrarını tehlikeye atacak dalgalanmayı da engeller” dedi. TL'ye ilişkin ortaya atılan iddiaların amacının seçim öncesi güvensizlik oluşturmak olduğunu kaydeden Şimşek, vatandaşım spekülatif yönlendirmelere itibar etmemesi gerektiğini dile getirdi.



#Mehmet Şimşek
#Enflasyon
#Ekonomi
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