Enflasyonist yeni vergi olmayacak

ASELSAN tarafından milli hava platformları için geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500'ün seri üretim aşaması görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadeleden hudut güvenliğine kadar pek çok alanda havadaki 'keskin gözü' olacak sistem; üretim aşamasından sonra optik performans ve lazer sistemi, titreşim, sıcaklık-soğukluk gibi birçok testi geçerek kullanıma sunuluyor.