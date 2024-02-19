Enflasyonla mücadelede kararlıyız

Yılmaz, dünyadaki çeşitli sıkıntılara rağmen Türkiye'nin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "Enflasyonla kararlı mücadele yürütüyoruz. İnşallah bunun sonuçlarını bu yılın ortalarından itibaren daha net şekilde göreceğiz. Orta vadede tek haneli rakamlara geri döneceğiz. Bu bir süreç, bir anda olmuyor bu işler ama adım adım bu hedefi gerçekleştireceğiz. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Uygulamayı da kararlı şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin ulaşım, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayisi gibi her alanda dünyayla rekabet ettiğini, her geçen gün ileriye gittiğini dile getirdi.