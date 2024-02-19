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Ekonomi

Enflasyonla mücadelede kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz, birtakım başka siyasi anlayışlar gibi 'laf ola beri gele' yaklaşımıyla hareket etmiyoruz. Ne diyorsak onu belli bir program ve eylem planı çerçevesinde, bütçesini, finansmanını düşünerek gerçekçi şekilde ortaya koyuyoruz" dedi.

04:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:28 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz.
Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda, her fırsatta vatandaşlarla istişareler yaptıklarını, bütün politikaları millete göre şekillendirdiklerini söyledi.

ORTA VADEDE TEK HANELİ RAKAM

Yılmaz, dünyadaki çeşitli sıkıntılara rağmen Türkiye'nin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "Enflasyonla kararlı mücadele yürütüyoruz. İnşallah bunun sonuçlarını bu yılın ortalarından itibaren daha net şekilde göreceğiz. Orta vadede tek haneli rakamlara geri döneceğiz. Bu bir süreç, bir anda olmuyor bu işler ama adım adım bu hedefi gerçekleştireceğiz. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Uygulamayı da kararlı şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin ulaşım, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayisi gibi her alanda dünyayla rekabet ettiğini, her geçen gün ileriye gittiğini dile getirdi.



#enflasyon
#Cevdet Yılmaz
#ekonomi
16 dakika önce
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